Diretta Sonego Rublev/ Streaming video tv: finale Atp Vienna 2020 (tennis)

Sonego Rublev è la finale del torneo Atp Vienna 2020: si gioca alle ore 14:00 o comunque non prima, essendo che ci sarà la finale di doppio da onorare in precedenza. Protagonista dunque il nostro Lorenzo Sonego che, dopo aver schiantato Novak Djokovic prendendosi uno dei risultati più clamorosi dell’anno nel circuito Atp, proverà adesso a conquistare il secondo titolo della sua carriera. Una grande crescita quella del piemontese, che avevamo già visto raggiungere gli ottavi al Roland Garros; a 25 anni Sonego può inserirsi tra i già chiacchierati – giustamente – Matteo Berrettini e Jannik Sinner per andare a formare una sorta di big three tutto italiano che faccia risultati di prestigio, come ormai da tempo mancano al nostro tennis. Dall’altra parte della rete però avrà oggi un avversario di tutto rispetto: Andrey Rublev è uno dei giocatori con le migliori statistiche del 2020, anche lui un giovane in forte crescita e che almeno sulla carta parte favorito. Non vediamo l’ora dunque di assistere alla diretta di Sonego Rublev, finale del torneo Atp Vienna 2020; nel frattempo possiamo andare a valutare i temi principali legati alla partita.

SONEGO RUBLEV IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Sonego Rublev, finale del torneo Atp Vienna 2020, è disponibile in chiaro: sarà infatti la web-tv federale a trasmettere il match, dunque vi dovrete rivolgere al canale 64 del digitale terrestre che ospita SuperTennis, emittente che gli abbonati alla televisione satellitare troveranno invece al numero 224 del decoder. Il servizio di diretta streaming video sarà invece garantito visitando, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.supertennis.tv; in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SONEGO RUBLEV FINALE ATP VIENNA 2020: RISULTATI E CONTESTO

Sonego Rublev rappresenta un’altra grande speranza per l’Italia del tennis: questo 2020, così fortemente caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus, ha in realtà messo in evidenza come il nostro movimento sia stato in grado di produrre giocatori dagli ottimi risultati. Anche il piemontese Lorenzo Sonego è riuscito a prendersi la sua fetta di gloria: gli ottavi al Roland Garros lo hanno posto in evidenza come tennista in forte crescita, ma qui a Vienna (ricordiamo che il torneo è di categoria Atp 500, dunque abbastanza prestigioso) ha fatto il colpo grosso concedendo appena tre game al numero 1 Novak Djokovic, che prima di questo quarto di finale aveva perso – sul campo e in modo ufficiale – una sola partita in tutto l’anno, la finale del Roland Garros contro un certo Rafa Nadal. Dunque Sonego insegue adesso la gloria: per il momento ha vinto un solo torneo nella sua carriera che è quello di Antalya (nel giugno di un anno fa) sull’erba. Andrey Rublev come già detto è una brutta bestia: giocatore miglioratissimo, in grado di fare risultati anche negli Slam e che in questa stagione è stato tra gli assoluti protagonisti. Si gioca ovviamente sulla distanza dei tre set: facciamo tutti il tifo per Lorenzo e vedremo come andranno le cose…

