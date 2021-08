Diretta Sorteggio Calendario Serie C 2021-22/ Streaming video tv: attesa per i gironi

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2021-22: OGGI GIRONI E GIORNATE

Solo questa sera alle ore 19.00 si accenderà la diretta del sorteggio del calendario della Serie C per la stagione 2021-22: dopo alcuni tentennamenti e strascichi giudiziari dovuti alla esclusione del Chievo e di altri 4 club dai rispettivi campionati (e i vari ricorsi al Coni e ripescaggi) finalmente conosceremo la composizione dei tre gironi e il programma completo della prossima stagione della terza serie italiana. L’attesa è davvero grande considerato che pure ufficialmente il campionato della Serie C 2021-22 dovrebbe già cominciare il prossimo 20 agosto (termine fissato per il momento il prossimo 24 aprile): pure va detto che solo oggi alle ore 11.00 il Consiglio Direttivo di Lega Pro diramerà la composizione dei tre gironi, mentre solo alle ore 19.00 verrà effettuato il sorteggio del calendario 2021-22 della Serie C.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2021-22: COME SEGUIRE LA CERIMONIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv del sorteggio del calendario della Serie C 2021-22 sarà disponibile per tutti a partite dalle ore 19.00 sulla tv di stato: appuntamento su Raisport +HD, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Garantita di conseguenza anche la diretta streaming video dell’evento, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SU RAIPLAY

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2021-22: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta del sorteggio del calendario della Serie C 2021-22: ma quali saranno i club chiamati protagonisti nel prossimo campionato nazionale? Come abbiamo accennato i gironi si conosceranno solo alle 11 e al solito varrà il criterio geografico orizzontale: oltre ai club che pure si sono confermati l’anno scorso, dobbiamo poi fare i conti anche con varie esclusioni e ripescaggi occorsi in questo giorni. Con l’esclusione dal campionato Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese (per la Paganese è stato accolto il ricorso in extremis), sono entrati nel tabellone della Serie C Fidelis Andria, Latina, Lucchese e Siena: pure manca ancora un club nel quadro generale e per il momento il ruolo vede in dubbio Fano e Pistoiese (liberato dal Cosenza, ripescato dopo l’out del Chievo in Serie B). Il quadro dunque non è completo, ma oggi finalmente otterremo le giuste risposte: non ci resta che attendere il sorteggio del calendario della Serie C 2021-22.

