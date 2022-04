Diretta sorteggio gironi Mondiali Qatar 2022/ Streaming video tv, tabellone live

La diretta del sorteggio dei gironi dei Mondiali Qatar 2022 sarà una sorta di amaro “pesce d’aprile” per l’Italia, clamorosamente assente dalla fase finale dei Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Non sarà purtroppo uno scherzo legato al 1° aprile l’assenza per la seconda volta consecutiva dell’Italia dalla diretta del sorteggio dei gironi dei Mondiali, ma l’evento merita comunque di essere seguito dal Doha Exhibition and Convention Center della capitale Doha a partire dalle ore 18.00 italiane (le 19 locali), quando conosceremo finalmente la composizione degli otto gironi da 4 squadre ciascuno che formeranno la prima fase della Coppa del Mondo.

Egitto e Nigeria non si qualificano al Mondiale/ Video: laser, insulti e un morto

L’appuntamento con i Mondiali Qatar 2022 sarà dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi, date anomale per evitare il caldo che in estate in Qatar sarebbe stato eccessivo. Per la precisione, i gironi della prima fase andranno dal 21 novembre al 2 dicembre, sarà un calendario molto compatto per ridurre al minimo l’interruzione che cadrà nel bel mezzo della stagione dei club. Di stranezze ce ne sono tante, compreso naturalmente il fatto che le qualificazioni non sono ancora terminate: per il momento sono qualificate 29 Nazionali su 32, ci saranno quindi anche 3 “x” oggi, nella diretta del sorteggio dei gironi dei Mondiali Qatar 2022 che inizierà a disegnare il cammino del torneo a caccia del titolo iridato della Francia.

Risultati playoff qualificazioni Mondiali 2022/ Polonia e Portogallo vanno in Qatar!

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI MONDIALI QATAR 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv del sorteggio dei gironi ai Mondiali Qatar 2022 è trasmessa in chiaro per tutti su Rai Due e su Sky Sport 24 per gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza raddoppia anche la diretta streaming video che sarà disponibile su Rai Play gratuitamente per tutti, oppure su abbonamento tramite Sky. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI MONDIALI QATAR 2022: LA FORMULA

La diretta del sorteggio per formare i gironi dei Mondiali Qatar 2022 segue una formula con regole ben precise. Le 32 Nazionali partecipanti sono divise in quattro fasce: la prima comprende le otto teste di serie, che sono il Qatar in qualità di Paese organizzatore e poi le sette migliori presenti in base al ranking Fifa – tra loro ci sarebbe stata pure l’Italia che è sesta, questo dato descrive molto bene come sia clamorosa la nostra assenza fra le 32. Ovviamente ogni girone comprenderà una squadra da ogni fascia: il ranking Fifa sarà la discriminante anche per le altre fasce, ma naturalmente va tenuto presente che i nomi di tre squadre non sono ancora note e queste incognite sono state tutte comprese nella quarta ed ultima fascia, a prescindere dal ranking che avranno le ultime qualificate, dal momento che per adesso sono naturalmente ignote.

ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI 2022?/ C'è una possibilità, ma le speranze sono poche

Ci saranno poi dei vincoli geografici: non possono esserci due nazionali appartenenti alla stessa confederazione continentale nello stesso gruppo, tranne l’Europa che ha 13 squadre. Per il Vecchio Continente ci sarà almeno una squadra per girone, ma mai più di due nello stesso gruppo. Quanto agli spareggi intercontinentali, si terranno presenti queste possibilità e ad esempio la vincente fra Asia e Sudamerica non potrà andare in un girone con già una squadra asiatica o sudamericana presente. Per il resto è naturalmente tutto libero: le prime due squadre di ogni gruppo (che si gioca con la formula del round robin in partite di sola andata) vanno agli ottavi di finale in base a un tabellone di tipo tennistico già definito, nel quale in ogni ottavo ci sarà una vincente e una seconda dei gruppi, poi la corsa proseguirà con quarti, semifinali e finale.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI MONDIALI QATAR 2022: LA FORMULA

Abbiamo illustrato la formula, adesso facciamo i nomi di tutte le Nazionali che saranno protagoniste nella diretta del sorteggio dei gironi dei Mondiali Qatar 2022. Le otto teste di serie nella prima fascia saranno i padroni di casa del Qatar e poi Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo. Nella seconda fascia avremo invece le otto Nazionali che occupano le posizioni dal numero 9 al numero 16 del ranking mondiale, tutte presenti (insomma, delle prime 16 manchiamo solo noi): Messico, Olanda, Danimarca, Germania, Uruguay, Svizzera, Stati Uniti e Croazia.

Con la terza fascia si spazierà dalla posizione numero 20 alla numero 35 del ranking Fifa: le otto squadre in causa saranno Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea del Sud e Tunisia. Infine con la quarta fascia andremo dalla posizione numero 37 del Camerun passando per Canada, Ecuador e Arabia Saudita fino al numero 60 del Ghana ed inoltre avremo le tre incognite, cioè la vincitrice dell’ultimo spareggio europeo ancora da completare più le vincenti dei due spareggi intercontinentali che vedranno gli incroci Asia-Sudamerica e Centro Nord America-Oceania.











© RIPRODUZIONE RISERVATA