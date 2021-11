Diretta sorteggio playoff qualificazioni Mondiali 2022/ Streaming video Rai 2: avversario Italia?

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: ITALIA CON…

Alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre, a Zurigo, si terrà il sorteggi dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022: purtroppo, esattamente, come accaduto cinque anni fa, l’Italia è presente nelle urne e conoscerà tra qualche ora le sue avversarie per accedere alla fase finale, dopo aver mancato la qualificazione diretta che, diciamolo francamente, sembrava assolutamente alla portata ma è sfumata con un post-Europeo quasi da incubo, nel quale abbiamo si mantenuto l’imbattibilità ma abbiamo anche vinto una sola delle cinque partite disputate, facendoci così passare dalla Svizzera.

Abbiamo parlato di avversarie, utilizzando il plurale: ebbene, la diretta del sorteggio playoff per le qualificazioni Mondiali 2022 ha cambiato formula, e prevede ora che per arrivare alla fase finale di Coppa del Mondo vengano disputate non più una ma due partite, che peraltro saranno secche (cioè non in andata e ritorno) e andranno in scena a fine marzo. Pronti dunque a scoprire cosa potrebbe succedere e quali saranno le avversarie dell’Italia, andiamo alla scoperta del regolamento del sorteggio dei playoff…

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

La diretta tv del sorteggio playoff delle qualificazioni Mondiali 2022 sarà su Rai Due: dunque un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato, naturalmente con la possibilità di seguirlo anche in mobilità con l’applicazione o il sito di Rai Play. L’alternativa della diretta streaming video sarà disponibile anche sul sito ufficiale della FIFA, all’indirizzo www.fifa.com: la federazione internazionale metterà dunque a disposizione le immagini della cerimonia di estrazione dalle urne. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: IL CONTESTO

Diciamo subito che le partecipanti al sorteggio dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022 sono 12: di queste, 10 nazionali hanno ottenuto il pass con il secondo posto nel girone delle tradizionali qualificazioni – sia esso stato un risultato positivo oppur deludente, come appunto nel caso dell’Italia – mentre due, che hanno comunque disputato la fase a gironi, si sono piazzate al terzo posto ma giocheranno comunque i playoff in virtù del loro cammino nella Nations League.

Che, almeno per qualche federazione minore, a qualcosa serve se è vero che Austria e Repubblica Ceca sarebbero state eliminate subito, mentre ora potrebbero arrivare in Qatar. Come detto poi avremo tre gironi, che però nei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022 non saranno round robin: infatti, in ognuno di essi ci saranno 4 nazionali che affronteranno due semifinali, con le vincenti che si giocheranno il posto in Qatar. Due partite come ai tempi, ma contro due avversarie diverse: inevitabilmente il livello delle difficoltà si alza, e l’Italia dovrà stare molto attenta perché anche in semifinale potrebbe rischiare grosso…

