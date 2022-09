Diretta Spagna Grecia/ Streaming video Rai: finale Europei pallanuoto femminile

DIRETTA FINALE EUROPEI SPAGNA GRECIA: MANCA IL SETTEROSA…

Spagna Grecia, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 9 settembre, si giocherà alla Spaladium Arena della città croata di Spalato e sarà la finale degli Europei di pallanuoto femminile 2022. Si assegna dunque il titolo continentale e purtroppo non ci sarà il Setterosa, sconfitto l’altro ieri in semifinale dalla Grecia, mentre curiosamente ci sarà la Spagna, che aveva perso nel girone della prima fase contro le Azzurre. Dobbiamo infatti notare che si affrontano in finale le seconde dei due gironi, dal momento che pure la Grecia aveva chiuso alle spalle dell’Olanda, poi sconfitta in semifinale dalla Spagna.

Diretta/ Italia Croazia (risultato finale 10-11): Settebello eliminato in semifinale

La diretta di Spagna Grecia vedrà comunque affrontarsi due eccellenti formazioni: la Spagna in particolare è argento olimpico e campionessa d’Europa in carica, titolo che cercherà di difendere dall’assalto della Grecia, che invece punta a salire per la prima volta sul tetto d’Europa dopo ben tre finali perse in passato. Di sicuro il livello sarà altissimo, come è giusto che sia in una finale degli Europei di pallanuoto femminile: che cosa ci dirà la diretta di Spagna Grecia?

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 9-12): Setterosa eliminato in semifinale

DIRETTA SPAGNA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Spagna Grecia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Spagna Grecia tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SPAGNA GRECIA

DIRETTA SPAGNA GRECIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Spagna Grecia, ripercorriamo in breve il cammino di queste due squadre agli Europei di pallanuoto femminile che terminano oggi a Spalato. Come abbiamo accennato, la Spagna aveva perso 12-9 contro l’Italia chiudendo così al secondo posto il girone della prima fase nonostante per il resto avesse ottenuto solo vittorie con scarti enormi: 32-3 contro la Serbia, 16-4 contro la Francia, 20-3 contro Israele e 26-3 contro la Slovacchia. Poi, nella fase ad eliminazione diretta, ecco il bel successo 15-11 contro l’Ungheria ai quarti di finale e infine il 10-7 per vincere contro l’Olanda in semifinale.

Diretta/ Italia Francia (risultato finale 16-8): Settebello in semifinale!

Quanto alla Grecia, il debutto nel girone era stato con una vittoria di misura (9-8) contro l’Ungheria, seguita dalla goleada (24-3) contro la Romania ma anche dalla netta sconfitta per 13-8 contro l’Olanda. Infine, il secondo posto fu blindato dalle elleniche con le nette vittorie per 13-3 sulla Germania e 24-4 contro la Croazia. La fase ad eliminazione diretta è poi cominciata per la Grecia con un netto 14-4 contro Israele nei quarti, infine è arrivato il successo per 12-9 purtroppo per noi contro il Setterosa, quindi nella semifinale con l’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA