Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai: bis del Setterosa, Europei pallanuoto

Italia Spagna, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, domenica 28 agosto, si giocherà alla Spaladium Arena della città croata di Spalato, partita valida per la seconda giornata del girone B agli Europei di pallanuoto femminile 2022 per la nostra Nazionale. Dopo l’esordio francamente morbido di ieri pomeriggio contro la Slovacchia, ecco un test decisamente più significativo per il nostro Setterosa, rinfrancato dal quarto posto ai recenti Mondiali di Budapest: la delusione per una medaglia non può far dimenticare il fatto di essere tornate ai vertici in tempi brevi dopo la delusione della mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo nella pallanuoto femminile.

La diretta di Italia Spagna dovrebbe proporci quindi il primo vero banco di prova in questi Europei: la Spagna è detentrice del titolo continentale, è arrivata seconda alle Olimpiadi l’anno fa e nelle ultime stagioni spesso è stata la principale avversaria degli Stati Uniti, assoluti dominatori della pallanuoto femminile, ma naturalmente assenti agli Europei. Stasera ci attende quindi un grande spettacolo, possibilmente colorato d’azzurro: che cosa ci dirà la diretta di Italia Spagna?

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Spagna tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SPAGNA

DIRETTA ITALIA SPAGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Spagna, ricordiamo che oltre a queste due formazioni, il nostro girone agli Europei di pallanuoto femminile comprende anche Serbia, Francia, Israele e ovviamente Slovacchia, che abbiamo già affrontato ieri. La formula è impegnativa, anche a confronto con il torneo maschile che prevede nella prima fase gironi da quattro squadre ed infatti inizierà solamente domani, mentre le donne stanno monopolizzando il weekend con i primi due turni di gironi che comprendono sei squadre ciascuno.

Al termine di una estate molto impegnativa per le Nazionali di pallanuoto, che meno di due mesi fa erano impegnate nei già citati Mondiali di Budapest, ecco che gli Europei saranno un altro appuntamento imperdibile, anche perché a parte l’Australia e soprattutto gli Usa, il meglio della pallanuoto mondiale è tutto nel Vecchio Continente. Già nei gironi quindi ogni partita può essere importante per costruire un futuro più agevole nel torneo, speriamo che arrivino belle notizie per il Setterosa dalla diretta di Italia Spagna…











