Diretta Spagna Italia/ Streaming video tv: inizia la seconda fase (Mondiali basket)

Spagna Italia si gioca alle ore 14:30 di venerdì 6 settembre: siamo arrivati alla seconda fase dei Mondiali di basket 2019 e, per il gruppo J, si gioca al Wuhan Sports Centre. Diciamolo subito: questa è la partita che la nostra nazionale deve vincere per avere una possibilità di volare ai quarti di finale. La formula è chiara: le prime due qualificate di ogni girone sono andate a formare altri quattro gruppi (da quattro nazionali), ritrovano le sfidanti della prima fase contro cui non giocheranno più, ma si trascineranno dietro i risultati ottenuti. Il che significa che gli azzurri, avendo perso contro la Serbia, partono con una vittoria in meno rispetto ai balcanici e alla stessa Spagna (sempre vittoriosa nel suo girone), e dunque hanno un gap da recuperare. Ovviamente la sfida diretta tra la Roja e la Serbia lascerà una di queste due nazionali con una sconfitta ma, dando per assodato che gli slavi battano Porto Rico (contro cui noi giocheremo domani), è necessario ottenere due punti oggi. La possibilità c’è tutta, ma bisognerà giocare una partita molto simile a quella di venerdì; adesso, mentre aspettiamo la diretta di Spagna Italia, vediamo quali possono essere i temi principali di questa importantissima partita per la nostra nazionale di basket.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Italia sarà garantita dalla televisione satellitare, che fornisce alcune delle partite dei Mondiali di basket 2019: l’appuntamento è su Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina. In assenza di un televisore potrete comunque rimanere aggiornati e seguire le immagini da Wuhan utilizzando l’applicazione Sky Go, che permette la visione in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SPAGNA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La possibilità che Spagna Italia possa darci un risultato favorevole arriva soprattutto da due considerazioni: innanzitutto il modo in cui gli azzurri hanno giocato contro la Serbia, facendo partita quasi pari fino a metà del terzo quarto prima di arrendersi alla maggiore qualità e fisicità degli avversari. Il secondo dato riguarda invece la nazionale spagnola, che ha penato sia contro Porto Rico che soprattutto contro l’Iran, avversari inferiori che però hanno bloccato a lungo gli ingranaggi del gruppo guidato da Sergio Scariolo. La Spagna resta una delle favorite per vincere il titolo o comunque per arrivare in finale, ma sta dando la forte sensazione di non essere più quella di un tempo: per questo motivo l’Italia sente la possibilità di approfittarne, ma perché sia così bisognerà che anche le seconde linee a disposizione di Meo Sacchetti facciano il loro. Per ora è mancato questo: finchè si trattava di Filippine e Angola i problemi non sussistevano, adesso ovviamente l’asticella si alza non di poco e tutti dovranno rispondere presente. E’ una grande occasione per gli azzurri: manca poco alla palla a due della partita, quindi siamo ansiosi di scoprire se arriverà una vittoria che ci avvicini sensibilmente ai quarti di finale dei Mondiali di basket 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA