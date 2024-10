DIRETTA SPAGNA SERBIA, SFIDA PER IL PRIMO POSTO

Torna in campo il 15 ottobre 2024 alle 20,45 la Nations League e lo fa in terra spagnola con la diretta Spagna Serbia valida per il Gruppo 4 della Lega A. Di fronte ci saranno due squadre che si stanno giocando il primo posto e, con questi tre punti, potrebbero già decidere una buona parte della classifica.

Diretta Scozia Portogallo/ Streaming video tv: ospiti per la quarta (Nations League, 15 ottobre 2024)

I padroni di casa della Spagna arrivano da due vittorie di fila contro Svizzera e Danimarca e si troveranno di nuovo davanti alla Serbia capace di fermare i campioni d’Europa in carica nella prima partita di questo Gruppo. Serbia che si è fermata a quota 4 punti dopo l’ottimo debutto per via di una sconfitta rimediata contro la Danimarca che ha complicato un Gruppo dove il passaggio del turno non è impossibile.

Diretta Tortona Manresa/ Streaming video tv: esame spagnolo, Champions League basket (15 ottobre 2024)

DIRETTA SPAGNA SERBIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Spagna Serbia sarà trasmessa esclusivamente su UEFA TV perché nessuna emittente italiana ha deciso di acquistare i diritti della Nations League. Sarà possibile seguire anche la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita attraverso aggiornamenti costanti.

SPAGNA SERBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle possibili scelte dei due allenatori andando a vedere quelle che sono le probabili formazioni del match. La Spagna di De La Fuente continuerà con il 4-2-3-1 ma con la possibilità di vedere diversi nomi nuovi dal primo minuto. Joselu sgomita in attacco per vincere il ballottaggio con Morata mentre alle sue spalle potrebbero agire Pino, Yamal e Pedri. Spazio anche per Cubarsì in difesa da affiancare a Laporte.

Diretta Virtus Bologna Zalgiris/ Streaming video tv: V nere già in ritardo (basket Eurolega, 15 ottobre 2024)

Sarà 3-5-2 per la Serbia di Stojković pronta ad affidarsi a Samardzic e Mitrovic per mantenere il peso dell’attacco. Lukic, Gruijc e Maksimonvic formeranno un centrocampo molto fisico chiamato a rompere le linee di passaggio avversarie e vincere i duelli aerei.

SPAGNA SERBIA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Spagna Serbia andando ad utilizzare le proposte di Sisal per questa partita. Le Furie Rosse hanno il favore del pronostico dalla loro parte e la vittoria è quotata a 1,30 contro il 2 per gli ospiti a 10,00 e il pareggio X a 5,00.