DIRETTA SPAGNA SVIZZERA, SQUADRE AI POLI OPPOSTI IN CLASSIFICA

La diretta Spagna Svizzera è in programma per lunedì 18 novembre alle ore 20:45 presso l’Estadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife come partita valida per la sesta giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League 2024/2025. Alla vigilia del weekend, i padroni di casa risultavano in vetta alla classifica grazie ai 10 punti totalizzati con solo la Danimarca che avrebbe potuto metterle i bastoni tra le ruote per quanto concerne il primo posto e proseguire così la striscia di risultati utili consecutivi che li ha portati così in alto.

Gli ospiti, invece, hanno faticato parecchio nelle prime quattro gare giocate in questa edizione del torneo continentale arrivando infatti a collezionare soltanto un punto tramite il pareggio maturato in casa sempre contro la Danimarca. La direzione di questo incontro è stata inoltre affidata all’arbitro tedesco Bastian Dankert a cui sarà garantito il supporta da parte dei connazionali Stefan Lupp e René Rohde come assistenti mentre il signor Robert Hartmann ricoprirà il ruolo di quarto uomo.

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Questa sfida valevole per il sesto turno di Nations League 2024/2025 non sarà trasmessa in chiaro da alcuna emittente televisiva e quindi non sarà possibile vedere la diretta Spagna Svizzera sulla propria televisione. Per poter seguire l’evento con i propri occhi senza doversi recare di persona a Tenerife sarà necessario utilizzare il servizio offerto da UEFA.tv, sito internet che garantisce la visione in streaming di tutti match della competizione continentale e vi si potrà dunque accedere attraverso tablet, smart phone o dal browser del pc.

SPAGNA SVIZZERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo adesso di definire gli schieramenti iniziali per la diretta Spagna Svizzera studiando insieme le probabili formazioni e dunque le scelte effettuate dai due allenatori in merito a questa sfida del gruppo 1 della Lega A. Possibile riconferma del 4-2-3-1 per il commissario tecnico De La Fuente con Raya in porta, Porro, Vivian, Laporte e Cucurella in difesa, Zubimendi e Fabian Ruiz in mediana, Pedri, Merino e Nico Williams agiranno da trequartisti alle spalle di Perez.

Il selezionatore Nurat Yakin per i suoi elvetici dovrebbe invece optare di nuovo comunque sul 4-3-3 con l’interista Yann Sommer tra i pali, Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez a costituire il resto della retroguardia, Freuler, Xhaka e Sow a formare il centrocampo mentre il tridente offensivo sarà composto da Shaqiri, Embolo insieme con Vargas.

SPAGNA SVIZZERA, LE QUOTE

Proviamo infine ad individuare il pronostico dell’esito finale per la diretta Spagna Svizzera analizzando insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa partita che si disputa per il sesto turno di Nations League. Stando a quanto pagato da Zonagioco, le Furie Rosse sono senza ombra di dubbio favoriti per ottenere un altro successo tra le mura amiche offrendo infatti 1.49 per l’1 mentre gli ospiti difficilmente si aggiudicheranno i tre punti in palio visto che il 2 viene invece dato a 6.20. Quota interessante invece quella che riguarda il pareggio con l’x fissato a 4.30.