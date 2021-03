Diretta/ Spal Juventus (Primavera) streaming video tv: estensi mina vagante

DIRETTA SPAL JUVENTUS PRIMAVERA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Spal Juventus, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sarà un duro esame per la Juventus contro gli estensi che si sono confermati la mina vagante di questo campionato, andando a vincere nell’ultimo turno in casa dell’Atalanta campione d’Italia in carica, nonché reduce da una striscia di 4 vittorie e un pareggio. Orobici che si sono dovuti arrendere alla solidità di una Spal che ora si è riportata al terzo posto in classifica, a quota 21 punti a braccetto con la Sampdoria e a una sola lunghezza di distanza dalla coppia delle seconde composta dall’Inter e dalla stessa Juventus. Bianconeri a -4 dalla Roma capolista dopo l’ultima vittoria, un perentorio 3-0 ai danni della Fiorentina che ha interrotto una serie di 3 pareggi consecutivi. La Juve sembrava mancare sistematicamente il salto di qualità per rincorrere con convinzione la vetta, quest’ultimo successo potrebbe rappresentare la svolta, a patto di dare continuità al proprio cammino proprio in questo match in casa degli emiliani.

DIRETTA SPAL JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Juventus Primavera presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spal e Juventus Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.45 volte la posta scommessa.

