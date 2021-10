Diretta/ Spal Parma streaming video tv: classico derby emiliano (Serie B)

DIRETTA SPAL PARMA: BIG MATCH!

Spal Parma, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Classico derby emiliano tra due squadre che puntano a obiettivi ambiziosi ma hanno iniziato il campionato tra alti e bassi. La Spal dopo la vittoria sul Vicenza è caduta di nuovo in trasferta sul campo della Ternana, gli estensi restano a quota 7 punti in classifica, più vicini alla zona retrocessione che ai piani alti della classifica al momento.

Diretta/ Ternana Spal (risultato finale 1-0): Martella decide il match

Esattamente come il Parma che di punti invece ne ha 8 ed è reduce da un pari di per sé non negativo contro la capolista Pisa. Ai Ducali manca però il passo per l’alta classifica, il pari con i nerazzurri ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive che avevano spento le speranze nate col poker rifilato in trasferta al Pordenone. Il 5 ottobre 2019 la Spal ha vinto 1-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Parma disputato in Serie A, rete decisivo da Petagna. Da segnalare che gli estensi hanno vinto gli ultimo quattro precedenti disputati contro i gialloblu, tutti nel massimo campionato.

Diretta/ Parma Pisa (risultato finale 1-1): Del Prato frena la corsa della capolista!

DIRETTA SPAL PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Spal Parma è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PARMA

Le probabili formazioni della diretta Spal Parma, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito; Seck, Mancosu, Crociata; Colombo. Risponderà il Parma allenato da Enzo Maresca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Del Prato; Juric, Brunetta, Coulibaly; Correia, Inglese, Mihaila.

DIRETTA/ Spal Cagliari Primavera (risultato finale 1-1): decidono Yanken e Sperti

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Paolo Mazza di Ferrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA