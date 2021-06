DIRETTA/ Spal Sassuolo Primavera video streaming tv: si gioca oggi per la terza volta

DIRETTA SPAL SASSUOLO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Spal Sassuolo Primavera sono appena due, tutti recenti perché racchiusi negli ultimi 9 mesi. È la prima stagione in cui queste due squadre si incrociano, fino a questo momento si è sempre giocato sul campo dei neroverdi e abbiamo una vittoria a testa: lo scorso 10 marzo il Sassuolo Primavera ha vinto la partita di campionato con i gol di Iulius Marginean (su rigore) e Antonio Reda, sorprendendo gli estensi che arrivavano alla sfida con il terzo posto in classifica. A fine settembre invece lo stadio Enzo Ricci aveva ospitato la partita valida per il primo turno di Coppa Italia Primavera: la vittoria era andata alla Spal, che a fine primo tempo si era portata in vantaggio con Mikael Egill Ellertsson e aveva incassato il pareggio all’inizio della ripresa con Enea Cehu, arrivando poi alla qualificazione grazie alla punizione trasformata da Federico Zanchetta. Oggi allora avremo il terzo incrocio assoluto tra queste due squadre, e anche il primo che i giovani estensi possono ospitare: non vediamo l’ora di scoprire come andrà, perché a livello di classifica è parecchio importante… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAL SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Sassuolo Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

SPAL SASSUOLO PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Spal Sassuolo, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Sarà un vero e proprio spareggio play off quello che andrà in scena in questo derby emiliano, soprattutto alla luce del tracollo che sabato l’Empoli ha subito sul campo del Cagliari.

A una sola lunghezza di distanza dai toscani al sesto posto c’è la Spal e a 2 punti il Sassuolo. Il che significa che le due squadre vincendo si porterebbero in pole position per partecipare agli spareggi Scudetti, ma solo una esulterà e non è neanche detto, visto che il pareggio servirebbe poco a entrambe.

Il Sassuolo si è rilanciato pesantemente in zona play off dopo l’ultima vittoria ottenuta in rimonta nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso contro la Roma, la Spal a sua volta dopo 2 sconfitte consecutive che sembravano aver compromesso l’obiettivo ha piazzato il supercolpo in casa della Juventus. Risultati clamorosi peraltro ottenuti contro pretendenti al primo posto in classifica in questa regular season e che dimostrano come Spal e Sassuolo abbiano tutte le carte in regola per essere protagonisti ai play off, a patto naturalmente di riuscire ad agganciarli.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Sassuolo Primavera presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Galeotti; Iskra, Peda, Owolabi, Yabre; Attys, Simonetta, Ellertsson; Campagna; Seck, Cuellar. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto :Zacchi, Saccani, Paz, Flamingo, Marginean, Piccinini, Pinelli, Artioli, Samele, Oddei, Aucelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Spal e Sassuolo Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.30 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.60 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



