Diretta/ Sparta Praga Lione streaming video tv: francesi in testa (Europa League)

DIRETTA SPARTA PRAGA LIONE: TRASFERTA INSIDIOSA PER I FRANCESI

Sparta Praga Lione, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso la Generali Ceska Pojistovna Arena di Praga, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. La formazione francese punta alla fuga in testa alla classifica, con 6 punti nelle precedenti sfide contro Brondby e Rangers e senza gol subiti. Battendo anche i ceki dello Sparta il Lione potrebbe riuscire a ipotecare il primo posto nel girone avendo solo disputato il girone d’andata, con la squadra che sta provando a risalire la china anche nella Ligue 1 francese.

Lo Sparta Praga a quota 4 punti ha comunque anche il secondo posto come obiettivo concreto, la formazione ceka sta vivendo un momento di grande forma con 5 vittorie consecutive messe in fila tra Europa League, Coppa della Repubblica Ceca e campionato, dove lo Sparta si è avvicinato a 4 lunghezze di distanza dalla capolista Viktoria Plzen. Le due squadre si ritrovano di fronte in Europa dopo 9 anni, nell’Europa League 2012/13 l’ultimo precedente a Praga si è disputato il 22 novembre 2012 con un pari 1-1 tra Sparta Praga e Lione.

DIRETTA SPARTA PRAGA LIONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Sparta Praga Lione è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA LIONE

Le probabili formazioni della diretta Sparta Praga Lione, match che andrà in scena alla Generali Ceska Pojistovna Arena di Praga. Per lo Sparta Praga, Pavel Vrba schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nita, Hancko, Celutska, Panak, Wiesner, Pesek, Sacek, Dockal, Haraslin, Hlozek, Minchev. Risponderà il Lione allenato da Peter Bosz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pollersback, Dubois, Boateng, Denayer, Emerson, Caqueret, Guimares, Shaqiri, Aouar, Ekambi, Cherki.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Generali Ceska Pojistovna Arena di Praga, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Sparta Praga con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Lione, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.

