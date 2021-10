Diretta/ Spartak Mosca Leicester streaming video: il Napoli osserva (Europa League)

DIRETTA SPARTAK MOSCA LEICESTER: RISULTATO NON SCONTATO…

Spartak Mosca Leicester, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 16.30 presso la Otkrytiye Arena di Mosca, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. Anticipo con il Napoli osservatore interessato, soprattutto dopo la scorsa sconfitta interna contro i russi. Lo Spartak espugnando lo stadio Diego Armando Maradona ha effettivamente sparigliato le carte nel girone, portandosi di nuovo in corsa per la qualificazione dopo l’esordio con sconfitta contro i polacchi del Legia Varsavia.

Il Leicester al momento si trova nella stessa situazione dei partenopei, un solo punto in classifica dopo il pareggio in Inghilterra nello scontro diretto. La squadra di Brendan Rodgers nella seconda giornata si è fatta sorprendere proprio dal Legia, sorprendente capolista nel girone: chi dovesse uscire sconfitto da questo confronto potrebbe vedere già compromesso il suo cammino in Europa League. Il Leicester viene però da una brillante vittoria in Europa League, 4-2 ai danni del Manchester City, mentre lo Spartak Mosca è uscito sconfitto dal derby contro il Cska.

DIRETTA SPARTAK MOSCA LEICESTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spartak Mosca Leicester sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA LEICESTER

Le probabili formazioni della diretta Spartak Mosca Leicester, match che andrà in scena alla Otkrytiye Arena di Mosca. Per lo Spartak Mosca, Rui Vitoria schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maksimenko, Gigot, Rasskazov, Dzhikiya, Moses, Litvinov, Zobnin, Lucas, Larsson, Bakaev, Sobolev. Risponderà il Leicester allenato da Brendan Rodgers con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Schmeichel, Amartey, Evans, Söyüncü, Pereira, Tielemans, Soumaré, Castagne, Maddison, Iheanacho, Vardy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Otkrytiye Arena di Mosca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spartak Mosca con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Leicester, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



