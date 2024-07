DIRETTA STEFANIE HORN FINALE SLALOM CANOA KAYAK OLIMPIADI PARIGI 2024: AZZURRA QUINTA

Stefanie Horn ha chiuso al quinto posto la diretta della finale canoa kayak slalom femminile, una buona prestazione per l’italo-tedesca, che però anche stavolta non riesce a salire sul podio olimpico. La vittoria è andata all’australiana Jessica Fox in 96”08, poi ecco il secondo posto per la polacca Klaudia Zwolinska a 1”45 e terzo posto per la britannica Kimberley Woods a 2”86.

Una prestazione abbastanza pulita per Stefanie Horn, che non ha avuto alcuna penalità ma non ha trovato la velocità necessaria, chiudendo in 101”43, cioè a 5”35 dalla vincitrice e circa due secondi e mezzo dal podio, quindi almeno senza particolari rimpianti, che in questo caso toccano tutti alla tedesca Ricorda Funk, penalizzata di 50 secondi per un salto di porta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AMBIZIONE PODIO

Una grande speranza oggi, domenica 28 luglio, è la diretta di Stefanie Horn nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, che avrà inizio alle ore 17.45 di oggi pomeriggio. Una gara sempre molto divertente ed appassionante, nella quale domare le acque affrontando le porte del percorso del Nautical St – White water, in epoca recente il ricordo va a Daniele Molmenti che vinse l’oro a Londra 2012 mentre Stefanie Horn vorrà migliorare l’amaro quarto posto di Tokyo, prestazione ottima ma fatalmente amarissima ai Giochi Olimpici.

La veterana italo-tedesca classe 1991 ci riproverà oggi pomeriggio, ripartendo proprio dal quarto posto nella semifinale, anche se questo dato ha importanza solo relativa per la diretta di Stefanie Horn nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, perché le dodici finaliste ripartiranno da zero nell’atto decisivo, che potrebbe finalmente dare all’azzurra ciò che aveva solamente sfiorato nella scorsa edizione.

Dovrebbe essere su Rai Due in chiaro la diretta tv di Stefanie Horn nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, considerando che parliamo di un evento per l’oro, anche se nel caso c’è pure Rai Sport e naturalmente la diretta streaming video di Rai Play, tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA STEFANIE HORN FINALE SLALOM CANOA KAYAK OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Stefanie Horn nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, abbiamo già accennato a un cammino che possiamo definire in crescendo per la canoista italo-tedesca: quindicesima nella prima heat delle batterie, settima nella seconda e poi come abbiamo detto quarta nella semifinale, segno evidente di una confidenza sempre maggiore con il percorso di gara. Come detto, in finale si ripartirà da zero ma la crescita indica che Stefanie Horn non sarà qui solamente per partecipare.

Il miglior tempo è stato quello della tedesca Ricorda Funk nonostante due secondi di penalità, poi ecco la polacca Klaudia Zwolinska e la britannica Kimberley Woods, che sono state le altre concorrenti più veloci dell’azzurra e che di conseguenza possiamo ritenere come le principali avversarie nella lotta per il podio nella diretta di Stefanie Horn nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, che fra poco dunque emetterà tutti i suoi verdetti.