DIRETTA/ Sturm Graz Midtjylland streaming video tv: Lazio interessata (Europa League)

DIRETTA STURM GRAZ MIDTJYLLAND: AUSTRIACI FAVORITI!

Sturm Graz Midtjylland, in diretta giovedì 8 settembre 2022 alle ore 21.00 presso la Merkur Arena di Graz, sarà una sfida valida per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League. Lazio interessata all’esito dell’incontro essendo queste le due squadre inserite nel girone dei biancazzurri. Gli austriaci sono arrivati in Europa League dopo aver mancato l’accesso alla fase a gironi della Champions, eliminati nei preliminari dagli ucraini della Dinamo Kiev.

Diretta/ Zurigo Arsenal video streaming tv: l'arbitro sarà Mohammed Al-Hakim

Stessa sorte per il Midtyjlland che ha mancato l’ingresso in Champions League eliminato dal forte Benfica nei preliminari di agosto della massima competizione europea. Reduce da una sconfitta interna contro l’Aalborg, nel campionato danese il Midtjylland occupa attualmente l’ottava posizione dopo 8 partite disputate, nella zona medio-bassa della classifica. Nella Bundesliga austriaca lo Sturm Graz è terzo dopo 7 partite, a -6 dal Salisburgo capolista dopo l’ultimo 0-0 interno contro l’Hartberg.

Diretta/ HJK Helsinki Betis video streaming tv: match diretto da Roi Reinshreiber

STURM GRAZ MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Sturm Graz Midtjylland sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Sturm Graz Midtjylland, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ MIDTJYLLAND

Le probabili formazioni della diretta Sturm Graz Midtjylland, match che andrà in scena alla Merkur Arena di Graz. Per lo Sturm Graz, Christian Ilzer schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Emegha. Risponderà il Midtjylland allenato da Albert Capellas con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Olsson, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA/ Quote, Kiril Despodov è il volto noto

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sturm Graz Midtjylland, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Sturm Graz con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Midtjylland, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA