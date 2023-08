DIRETTA SUDTIROL SPEZIA/ Video streaming tv: i precedenti sono appena sei (Serie B, 20 agosto 2023)

DIRETTA SUDTIROL SPEZIA: I TESTA A TESTA

Siamo quasi arrivati alla diretta di Sudtirol Spezia, una partita che ha sei incroci: le partite in questione sono state tutte giocate per il campionato di Lega Pro (così era chiamata la Serie C qualche anno fa) tra il 2009 e il 2012, dunque parliamo di tre stagioni consecutive. Il dato che balza immediatamente all’occhio è quello del totale vantaggio da parte dello Spezia: quattro vittorie liguri a fronte di un solo successo altoatesino, con un pareggio. La vittoria del Sudtirol è arrivata qui al Druso, nel settembre 2010: i due gol erano stati messi a segno da Hannes Fischnaller e Marco Martin, in cinque minuti all’inizio del secondo tempo.

Per il resto lo Spezia ha dominato questo incrocio, riuscendo però a espugnare il campo avversario soltanto una volta: è successo nell’ultima partita giocata qui, dicembre 2011 per il girone B di Lega Pro Prima Divisione. Il risultato finale era maturato nel primo tempo: Sudtirol in vantaggio dopo pochi secondi con Matteo Chinellato, ma la rimonta dello Spezia si era concretizzata tra il 31’ e il 44’ minuto con le reti segnate da Nicola Madonna e Emiliano Testini. Tra poco scopriremo come finirà la prima sfida di sempre in Serie B tra queste due squadre… (agg. di Claudio Franceschini)

SUDTIROL SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SUDTIROL SPEZIA: OSPITI FAVORITI!

Sudtirol Spezia, in diretta domenica 20 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B. Il Sudtirol, sorpresa della scorsa stagione per aver raggiunto le semifinali dei playoff (anche se poi sconfitto dal Bari), è pronto a dare il massimo in questa nuova avventura calcistica. L’obiettivo principale per la squadra bolzanina è sicuramente garantirsi la salvezza, ma il desiderio di fare bene e di stupire ancora è sicuramente vivo. La formazione guidata da Pierpaolo Bisoli ha fatto il suo esordio in Coppa Italia lunedì scorso, affrontando la Sampdoria e terminando la partita 1-1 sia nei tempi regolamentari che nei tempi supplementari. Nonostante la sconfitta ai rigori, la squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione.

Dall’altra parte c’è lo Spezia, che ritorna in Serie B dopo la retrocessione subita nello spareggio contro il Verona lo scorso giugno. La squadra ligure è determinata a competere con le migliori e a lottare per posizioni importanti in classifica. La società ha scelto di affidare la panchina a Massimiliano Alvini, allenatore reduce dall’esperienza a Cremona. Gli Aquilotti hanno anch’essi debuttato ufficialmente nella Coppa Italia, affrontando il Venezia e pareggiando 2-2 sia nei tempi regolamentari che nei tempi supplementari. La vittoria ai rigori ha dimostrato la resilienza e la voglia di vincere della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Spezia, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Ghiringhelli, Cuomo, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Di Tacchio, Cisco; Odogwu, Pecorino. Risponderà lo Spezia allenato da Massimiliano Alvini con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Mühl, Nikolaou, Reca; Cassata, S. Esposito, Zurkowski; Antonucci, Verde; Moro.

SUDTIROL SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











