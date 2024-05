Diretta Supplica Madonna di Pompei 8 maggio 2024/ Streaming video, Santa Messa e rosario

Come ogni anno anche quest’anno, 2024, nell’occasione dell’8 maggio 2024, si terrà la tradizionale supplica alla Madonna nel Santuario di Pompei in diretta video streaming. Si tratta del primo dei due appuntamenti dedicati appunto alla Madre di Gesù di Pompei e alla sua invocazione: quello di oggi è legato alla devozione a San Michele Arcangelo, come ricorda Fanpage, mentre il 7 ottobre prossimo si terrà la data legata alla Madonna del Rosario. Non tutti potranno ovviamente recarsi sul posto per pregare la Santa Vergine di conseguenza saranno molti coloro che seguiranno l’evento in diretta video streaming ma anche attraverso la televisione.

Papa Francesco: “salvate le famiglie”/ “Testimoniate che il ‘per sempre’ dell’amore è possibile in Dio”

Non mancheranno infatti le dirette, a cominciare da Canale 21, presente sul digitale terrestre, e arrivando fino a Tv2000, che si può vedere anche via satellite. In quest’ultimo caso bisognerà cercare il canale 28 del digitale o eventualmente il 158 sul carnet di Sky, e l’evento scatterà alle ore 10:00, stesso orario previsto ovviamente per Canale 21. in entrambi i casi si potrà seguire anche la diretta streaming della supplica alla Madonna di Pompei attraverso i due siti dedicati www.tv2000.it o eventualmente www.canale21.it. In tal modo si potrà quindi fruire dell’evento di raccoglimento comodamente attraverso il proprio smartphone, ma anche tablet o pc, ovunque vi troviate.

Madonna del Rosario di Pompei, 8 maggio 2024/ Perché si festeggia oggi? Ecco la storia e la tradizione

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 8 MAGGIO 2024, VIDEO IN DIRETTA STREAMING: GLI EVENTI INIZIATI LUNEDÌ

Il rito solenne sarà diretto da monsignor Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli, e da monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e come ogni anno siamo certi che attirerà migliaia di fedeli presso il caratteristico santuario che sorge alle porte di Napoli, e altrettanti davanti allo schermo.

L’evento legato alla Santa Vergine è iniziato lunedì 6 maggio, quando si è verificata la tradizione discesa del quadro in occasione dell’85° anniversario della Dedicazione della Basilica. Ieri sera alle ore 20:00 si è tenuta quindi la veglia di preghiera che ha accompagnato i pellegrini fino alla mezzanotte, quando poi è scattata la Concelebrazione Eucaristica. Oggi il clou del programma con la Santa Messa dalle ore 10:00.

San Vittore/ Oggi, 8 maggio 2024, si celebra il martire africano Patrono dei Carcerati