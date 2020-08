Diretta Tamberi/ Meeting Ancona Salto in Alto 2020: streaming video tv, c’è Gimbo!

Torna in diretta la grande atletica ad Ancona e torna protagonista ancora una volta il nostro Gianmarco Tamberi, specialista del salto in alto, pronto a sorprenderci in un Meeting internazionale riservato a questa specialità e in programma oggi, venerdi 21 agosto 2020, al campo Scuola Italo Conti. Anzi proprio Gimbo è stato promotore, assieme alla Fidal delle Marche e la sua società di questo primo Meeting nazionale a invito nel salto in alto: un appuntamento unico nella storia, dove gli appassionati potranno godere dello spettacolo di questa disciplina, tra festa e musica, a cui pure hanno già risposto presenti parecchi grandi: dallo stesso Gianmarco Tamberi all’altro protagonista in azzurro della specialità Stefano Sottile, fino ad atleti internazionali di grandissima caratura, come il tedesco Mateusz Przybylko e il messicano Edgar Rivera fino all’olandese Douwe Amels. Un parterre d’eccezione dunque per un evento, che spicca nel calendario della disciplina, drammaticamente semi vuoto dopo che la pandemia ha scombinato tutti i piani dell’atletica mondiale e non solo. E a cui non vediamo l’ora di dare la parola: ricordiamo infatti che la gara inizierà solo alle ore 21,30 sulla pista marchigiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per il momento non sono note indicazioni relative a una diretta tv e alla diretta streaming video del Meeting di Ancona per il salto in alto con Gianmarco Tamberi: seguiranno però informazioni aggiornate sul portale della Federazione Italiana di Atletica, al sito Fidal.it.

DIRETTA MEETING ANCONA SALTO IN ALTO: RIFLETTORI SU TAMBERI

Lo abbiamo accennato prima, per il primo Meeting di Ancona, i riflettori sono ovviamente puntati su Gianmarco Tamberi, promotore dell’evento nonché star principale di questo primo evento in terra marchigiana visti pure gli ottimi risultati che il saltatore ha messo da parte in questo avvio di stagione. In un calendario che nel post pandemia si è fatto drammaticamente vuoto di grandi eventi internazionali, “Mister Halfshave” ha voluto dare spazio ai colleghi, nazionali e internazionali, per mettersi alla prova: e davvero qui ci attendiamo grandi emozioni. Dopo tutto lo stesso Gimbo torna oggi in pedana dopo aver segnato l’ottimo 2.29m a Leverkusen solo pochi giorni fa nel meeting tedesco e per la quarta uscita stagionale l’azzurro (che solo poco fa ha lasciato le Fiamme Gialle), ha nel mirino il 2.30m che ha segnato solo lo scorso 28 giugno, sempre ad Ancona. Ovviamente non sarà solo: oggi anzi ci sarà l’occasione per l’azzurro di dare di nuovo filo da torcere al campione europeo (e bronzo ai mondiali di Birmingham) Mateusz Przybylko, che solo pochi giorni fa sempre a Leverkusen ha trovato il titolo nazionale con la misura di 2.28 m. E non saranno i soli: presenti infatti Stefano Sottile (secondo italiano di sempre all’aperto con 2.33m), come anche Douwe Amels (2.20m nel meeting tedesco) e pure il messicano, quarto ai mondiali del 2017 Edgar Riviera (PB 2.30m). Sarà dunque evento da non perdersi oggi: parola alla pedana!

