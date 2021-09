Diretta Teramo Siena/ Streaming video tv: Gilardino cerca subito conferme (Serie C)

DIRETTA TERAMO SIENA: POTENZIALMENTE UN BIG MATCH

Teramo Siena, partita che viene diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri, va in scena alle ore 17:30 di domenica 5 settembre: un appuntamento interessante nel quadro della 2^ giornata di Serie C 2021-2022, perché nel girone B questo è potenzialmente un big match che potrebbe valere anche la promozione. Ha iniziato male il Teramo, sconfitto dall’Entella a Chiavari: per gli abruzzesi, che l’anno scorso hanno fatto molto bene nel sempre complesso girone C, l’avvio di calendario è terribile e bisognerà provare a conquistare una vittoria casalinga oggi, per non rimanere già indietro.

Il Siena non aveva conquistato la promozione dalla Serie D, ma ha sfruttato la necessità di completare gli organici venendo riammesso: dopo le varie traversie tra fallimenti e rinascite, i bianconeri hanno ora forti ambizioni per quella che è la loro storia e intanto si sono ripresentati in Serie C rifilando tre gol alla Vis Pesaro. Scopriremo presto come andrà a finire la diretta di Teramo Siena, ma nel frattempo possiamo analizzare in maniera più approfondita le potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TERAMO SIENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Siena non è una di quelle che vengono trasmesse per questa giornata di campionato: sappiamo infatti che Sky ha acquisito i diritti per mandare in onda alcune delle partite di Serie C, ma per il 2° turno ha scelto altre sfide. Resta comunque l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO SIENA

La squadra abruzzese è ripartita da Federico Guidi, che per Teramo Siena schiera un 4-3-3: in porta come sempre Tozzo, Soprano e Piacentini i due centrali difensivi con Hadziosmanovic largo a destra e Rillo che corre sull’altro versante; in mezzo capitan Arrigoni sarà il perno tra Viero e Mungo, ma anche Fiorani e Cuccurullo si giocano un posto; in attacco spera Birligea, che potrebbe venire impiegato sull’esterno al posto di uno tra Malotti e Kyeremateng, nel caso sarebbe confermato Bernardotto come centravanti.

Alberto Gilardino ha in mano una corazzata, cui si è aggiunto Tòfol Montiel: l’ex Fiorentina spera di sfilare una maglia alla concorrenza che però è tanta, davanti il tridente Caccavallo-Lores Varela-Guberti è già insidiato da Paloschi e allora Montiel potrebbe giocare a centrocampo, come mezzala offensiva sfilando la maglia a Cristiano Bani e affiancando Cardoselli e Acquadro. In difesa ci prova Alessandro Favalli, che a sinistra è in ballottaggio con Farcas; Christian Mora il terzino destro, Milesi e Terigi giocheranno a protezione di Lanni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Teramo Siena possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,05 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 2,40 volte l’importo investito.



