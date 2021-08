Video/ Siena Vis Pesaro (3-0) highlights e gol: grande ritorno bianconero (Serie C)

VIDEO SIENA VIS PESARO (3-0): I TOSCANI APRONO CON UN TRIS

Il video e gli highlights di Siena Vis Pesaro evidenziano la superiorità e le ambizioni degli uomini di Gilardino, che con cinismo e determinazione portano a casa punti pesanti. La partita comincia subito nel migliore dei modi per i bianconeri, già in vantaggio dopo un paio di minuti: Cardoselli si fa trovare al posto giusto al momento giusto e da dentro l’area corregge in porta un’azione confusa. 1-0. Gli ospiti provano subito a reagire su calcio di punizione: De Nuzzo colpisce il pallone di potenza e lo manda direttamente tra le braccia di Lanni. Ancora Vis Pesaro al tredicesimo, questa volta con Tonso: l’argentino impegna Lanni dal limite con una soluzione velenosa. La Vis Pesaro ci mette buona volontà, il Siena la qualità. E al ventiduesimo ecco il raddoppio per gli uomini di Gilardino: Guberti riceve palla in zona di attacco e crossa per un compagno dentro l’area, Gavazzi prova a spazzare ma favorisce Varela che a tu per tu con Farroni fa 2-0.

La Vis Pesaro non molla e ci prova due volte con Gucci: nella prima occasione manca l’aggancio decisivo per un soffio, nella seconda spara alle stelle. Il Siena torna a farsi minaccioso in attacco a dieci minuti dall’intervallo, con Varela che tenta una giocata ambiziosa: Farroni c’è e risponde presente. La partita si complica maledettamente per la Vis Pesaro quando il capitano Gavazzi rimedia il cartellino rosso per aver steso Guberti in campo aperto. Fino all’intervallo, però, gli ospiti reggono il 2-0. E’ nel secondo tempo che il Siena di Gilardino riesce a chiuderla una volta per tutte. Siamo al sessantesimo minuto. i bianconeri ringraziano Coppola per un errore grossolano, Cardoselli avanza in area e premia la il movimento vincente di Varela per il 3-0. Partita in pugno per il Siena. C’è comunque ancora tempo per una bella punizione di Marcandella, al settantacinquesimo, con Lanni attento sulla sua rasoiata. Finisce così, tre punti ai toscani.

VIDEO SIENA VIS PESARO: IL TABELLINO

Siena-Vis Pesaro 3-0

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Farcas, Terigi, Milesi; Cardoselli, Acquadro, Bani; Caccavallo, Varela, Guberti. A disp.: Marocco, Mataloni, Favalli, Darini, Morosi, Zaccone, Marcellusi, Amoruso, Disanto, Paloschi, Peresin, Conti. All.: Alberto Gilardino.

VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Giraudo; Saccani, Besea, Coppola, De Nuzzo; Tonso; Gucci, Cannavò. A disp.: Campani, Mastrippolito, Manetta, Lombardi, Pinelli, Carnicelli, Marcandella, Accursi, Pierpaoli, Rossi, Cusumano, De Respinis. All.: Marco Banchini.

MARCATORI: 2′ Cardoselli (S), 22′ Varela (S), 60′ Varela (S)

AMMONITI: 13′ e 38′ Gavazzi (V), 64′ Milesi (S), 75′ Terigi (S), 78′ Bani (S), 89′ Giraudo (V)

NOTE: espulso Gavazzi (V) al 38′; 1′ di recupero pt.;

ARBITRO: Matteo Centi di Terni (Iacovacci-Galimberti); 4° uomo Dorillo

