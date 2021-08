Diretta/ Entella Teramo streaming video tv: liguri punto e a capo (Serie C)

DIRETTA ENTELLA TERAMO: PADRONI DI CASA CERCANO IL RISCATTO

Entella Teramo, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Liguri punto e a capo dopo la retrocessione della scorsa stagione, l’Entella dopo aver sfiorato i play off in Serie B sembrava nel pieno di un processo di crescita che si è però interrotto tornando in terza serie. I biancocelesti si sono ora di nuovo immersi nella realtà di Serie C, piegando di misura il Fiorenzuola in Coppa Italia e cercando di scaldare i motori per un esordio in campionato che non si prospetta facile.

Il Teramo è una solida realtà della Serie C e l’anno scorso i Diavoli abruzzesi si sono guadagnati meritatamente i play off, veleggiando peraltro in tutto il girone d’andata nelle zone altissime della classifica. Più complicato il quadro in questa stagione ma i biancorossi puntano a far bene anche sotto la guida del nuovo allenatore Federico Guidi e a insediarsi sempre in zona play off. Molto buona la partenza in Coppa Italia di Serie C contro la matricola Monterosi Tuscia, 2-0 con doppietta di Birligea e passaggio del turno.

DIRETTA ENTELLA TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Teramo non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA TERAMO

Le probabili formazioni di Entella Teramo, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni; Barlocco; Dessena; Magrassi; Schenetti; Pellizzer; Morosini; Coppolaro; Paolucci; Cicconi, Di Cosmo. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Birligea, Kyeremateng.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Comunale di Chiavari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.



