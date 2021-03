Diretta/ Teramo Virtus Francavilla (Serie C) streaming video tv: per il riscatto

DIRETTA TERAMO VIRTUS FRANCAVILLA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Teramo Virtus Francavilla, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre in campo dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale. Il Teramo veniva da un momento molto positivo ma si è ritrovato travolto da un poker della capolista Ternana nell’ultima sfida di mercoledì, con i rossoverdi che continuano ad apparire troppo forti praticamente per tutte le squadre del girone.

C’è da dire che la Virtus Francavilla è stata una delle poche ad essere recentemente riuscite a fermare la marcia degli umbri con un pareggio. La Virtus Francavilla però nelle ultime 5 partite disputate ha raccolto un solo punto proprio contro la Ternana: i pugliesi non vincono da 9 partite in campionato, e in questi ultimi 9 incontri non sono mai riusciti a segnare più di un gol in ogni partita, manifestando difficoltà offensive che non stanno aiutando la squadra a navigare verso acque più tranquille in classifica.

DIRETTA TERAMO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Virtus Francavilla sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 254 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della sfida tra Teramo e Virtus Francavilla presso lo stadio Gaetano Bonolis. I padroni di casa allenati da Massimo Paci scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lewandowski; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bruno Trocini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Costa; Celli, Pambianchi, Caporale; Carella, Castorani, Zenuni, Tchetchoua, Nunzella, Vazquez, Adorante.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Teramo Virtus Francavilla ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1.97 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.30 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



