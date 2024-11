DIRETTA TERNANA LUCCHESE, ABATE INSEGUE IL PESCARA

La diretta Ternana Lucchese andrà in campo alle 15,00 di domenica 17 novembre 2024 per la quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Ad affrontarsi saranno due squadre che competono per obiettivi diversi ma sono a caccia dei tre punti per la loro classifica. Arriva da un pareggio per 0 a 0 contro il Perugia un’ottima Ternana che può puntare al secondo posto in una giornata dove Torres ed Entella saranno a confronto. Pareggio per 1 a 1 anche per la Lucchese che ha ottenuto un punto nell’ultima giornata contro la Legnago Salus.

DIRETTA TERNANA LUCCHESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Ternana Lucchese sarà necessario collegarsi sui canali di Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e lo svolgimento del match.

TERNANA LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni della partita vedendo le possibili scelte dei due allenatori. La Ternana di Abate andrà in campo con un 4-2-3-1 con Curcio sulla trequarti insieme a Aloi e Martella sugli esterni. L’unica punta sarà Ferrante con Donati e Tito sui terzini chiamati a servirlo con i cross dalla fascia.

3-4-1-2 per la Lucchese di Gorgone che darà tanta fiducia a Saporiti sulla trequarti con Magnaghi e Costantino come coppia offensiva. Antoni e Quirini saranno i due esterni con Tumbarello e Catanese in mediana.

TERNANA LUCCHESE, LE QUOTE

Rischia di non esserci troppa partita nella diretta Ternana Lucchese con i padroni di casa che partono nettamente favoriti per le quote proposte da Snai. Il loro 1, infatti, è dato a 1,57 contro il 2 per gli ospiti a 5,00 e il pareggio X a 3,75.