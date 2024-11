DIRETTA PERUGIA TERNANA, PESCARA NEL MIRINO DELLE FERE

La diretta Perugia Ternana è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I padroni di casa, ora in dodicesima posizione con 14 punti come il Pineto dietro per differenza reti, stanno vivendo un momento negativo ed avrebbero bisogno di ritornare a vincere non solo per la classifica ma anche per darsi morale ed affrontare al meglio il resto del girone d’andata.

Sul fronte opposto invece gli ospiti si trovano in terza posizione avendo conquistato ben 26 punti a tre lunghezze di distacco dal Pescara capolista ed a due punti dalla Torres seconda. L’arbitro selezionato per dirigere questo incontro è il signor Niccolo’ Turrini, proveniente dalla sezione AIA di Firenze, che sarà coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari, insieme con il quarto ufficiale Gianluca Renzi della sezione di Pesaro.

DIRETTA PERUGIA TERNANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Perugia Ternana anche in streaming dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando.

PERUGIA TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a capire quali saranno le scelte dei due allenatori relative agli schieramenti di partenza per la diretta Perugia Ternana del girone B tramite le probabili formazioni in attesa del fischio d’inizio. Mister Lamberto Zauli dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1 presentando Gemello in porta, Plaia, Leo e Giraudo in difesa, Mezzoni, Torrasi, Bartolomei e Lisi a centrocampo, Ricci e Matos dietro alla punta Montevago.

Dal canto suo, il tecnico Ignazio Abate dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo affidandosi a Vannucchi come estremo difensore e Donati, Maestrelli, Capuano e Tito davanti a lui a comporre il resto della retroguardia, Corradini e De Boer in mediana, Romero, Curcio e Cicerelli sulla trequarti con il compito di supportare il centravanti Cianci.

DIRETTA PERUGIA TERNANA, LE QUOTE

Infine, analizziamo insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da poter intuire il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Perugia Ternana valevole come quattordicesimo turno del campionato di Serie C. Secondo Snai, la Ternana è la favorita per la vittoria alla vigilia sulla carta dando il 2 ad appena 2.15 mentre il Perugia ha le stesse identiche possibilità di aggiudicarsi il successo così come di uscire con un solo punto da questo incontro dato che il 2 e l’x sono stati fissati a 3.10. La pensa più o meno così anche Planetwin che però concede qualche possibiòità in più al pareggio quotando l’1 a 3.15.