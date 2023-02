Diretta/ Ternana Parma streaming video tv: emiliani al Liberati (Serie B)

DIRETTA TERNANA PARMA: FERE DIFENDONO TERNI DAI CROCIATI

La diretta Ternana Parma, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 16:15, racconta di uno scontro diretto per i playoff verso la Serie A. Le due squadre si affrontano in una situazione molto curiosa con lo stesso esatto numero di punti frutto dello stesso rendimento: entrambe hanno collezionato 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte per un totale di 33 punti.

Varia eccome però se si mette a confronto il percorso della Ternana in casa e quello del Parma in trasferta. I rossoverdi tra le mura amiche hanno collezionato il 66% dei punti conquistati fin qui in campionato trasformando il Liberati in una cassaforte. Discorso diverso per il Parma fuori casa: solo due successi a fronte di undici partite che hanno regalato più malumori che altro.

TERNANA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Parma sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio così come DAZN attraverso un abbonamento annuale o mensile. La diretta Ternana Parma in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

TERNANA PARMA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Parma con le Fere che scenderanno in campo 3-4-1-2 con Iannarilli in porta, trio difensivo Diakite-Sorensen-Mantovani, centrocampo con Ghiringhelli a destra, Corrado a sinistra e cabina di regina Agazzi-Di Tacchio. Palumbo trequartista e coppia con Favilli e Partipilo.

I crociati scenderanno in campo col 4-3-1-2. Buffon in porta, Del Prato-Balogh-Osorio-Ansaldi il quartetto davanti al campione del mondo 2006. Bernabe e Estevez formano il centrocampo mentre la batteria dei trequartisti è a tre con Zanimacchia, Vazquez (in gol col Genoa) e Mihaila. Davanti punta unica Benedyczak.











