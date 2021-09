Diretta/ Ternana Parma streaming video tv: prova del 9 per Lucarelli (Serie B)

DIRETTA TERNANA PARMA: LUCARELLI SPALLE AL MURO!

Ternana Parma, in diretta mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Prova del 9 per Lucarelli, con la Ternana che si è sbloccata dopo tre sconfitte consecutive, cogliendo il primo punto stagionale sul difficile campo del Monza grazie a un gol di Capone al 96′. Una botta d’adrenalina che ha premiato un secondo tempo giocato in maniera gagliarda da parte degli umbri, che dovranno però ora trovare una continuità ben diversa per sperare concretamente nella permanenza in cadetteria.

Il Parma è un altro duro banco di prova considerano che gli emiliani puntano in alto ma sono rimasti scottati dall’ultima sconfitta interna contro la Cremonese. I gialloblu erano stati brillanti nella trasferta precedente disputata a Pordenone e sembravano sul punto di ingranare, ma il ko contro i grigiorossi è stata una vera doccia fredda, da cancellare in fretta per non ritrovarsi bloccati nella corsa all’alta classifica. A Terni le due squadre non si affrontano in campionato dall’8 dicembre 2017: 1-1 il risultato finale, pareggio riacciuffato dai rossoverdi con Tremolada dopo il vantaggio parmense di Di Gaudio.

DIRETTA TERNANA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Parma è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PARMA

Le probabili formazioni di Ternana Parma, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli, Boben, Sorensen, Capuano, Defendi, Agazzi, Proietti, Martella, Partipilo, Falletti, Pettinari. Risponderà il Parma allenato da Enzo Maresca con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Delprato; Juric; Tutino, Correia, Brunetta, Mihaila; Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



