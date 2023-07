Thomas Ceccon argento 100 dorso/ Azzurro beffato, oro a Ryan Murphy (Mondiali nuoto 2023 Fukuoka)

DIRETTA THOMAS CECCON: MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA FINALE DEI 100 DORSO

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 100 dorso ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: non si ripete l’azzurro, che non riesce a bissare il successo ottenuto a Budapest un anno fa ma conquista comunque la sua terza medaglia ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, dopo lo splendido oro nei 50 farfalla e l’argento nella 4×100 stile. A vincere la medaglia d’oro è stato Ryan Murphy; Ceccon è partito male, sembrava aver recuperato sino alla vittoria ma Murphy ha fatto valere la sua esperienza andandosi a prendere la gloria.

Possiamo dire che sia una medaglia d’argento amara per Ceccon: l’azzurro era sicuramente l’uomo da battere ma purtroppo Murphy ha avuto la meglio su di lui. “Ho nuotato peggio rispetto a ieri e non sono contento, ho nuotato male: non mi sentivo bene, capita anche questo” ha detto il nostro nuotatore al termine della gara, non riuscendo a mascherare la delusione. Peccato: medaglia d’argento nella finale dei 100 dorso per Thomas Ceccon, che resta comunque un volto protagonista ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka. (agg. di Claudio Franceschini)

THOMAS CECCON FINALE 100 DORSO MONDIALI NUOTO 2023: SI COMINCIA!

Siamo pronti a seguire l’imperdibile diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka, con gli occhi ancora pieni di gioia per il trionfo di ieri nei 50 farfalla, dimostrazione della straordinaria condizione di forma e del talento smisurato del nuotatore veneto. Ieri il trionfo con il tempo di 22”68 nella gara individuale per lui meno attesa ha già portato una medaglia d’oro a Thomas Ceccon in questi Mondiali di nuoto 2023, senza dimenticare l’argento di domenica con la staffetta 4×100 sl, oggi però c’è la gara in assoluto preferita dal veneto, quella di cui scrisse una pagina indimenticabile di storia un anno fa a Budapest.

In Ungheria Ceccon fu infatti medaglia d’oro con record del Mondo nei 100 dorso con il tempo di 51”60. Ricordiamo che il secondo e terzo posto erano stati per gli Usa con Ryan Murphy in 51”97 e Hunter Armstrong in 51”98, entrambi saranno presenti anche nella finale di oggi, dove però il punto di riferimento in corsia 4 è l’italiano. Parola dunque alla vasca e al cronometro, la diretta della finale dei 100 dorso con Thomas Ceccon sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA THOMAS CECCON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, FINALE 100 DORSO MONDIALI NUOTO 2023

La finale dei 100 dorso ai Mondiali di nuoto 2023 con Thomas Ceccon sarà visibile in diretta tv (essendo la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 DORSO DI THOMAS CECCON IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

THOMAS CECCON FINALE 100 DORSO MONDIALI NUOTO 2023

Fari puntati sulla diretta di Thomas Ceccon nella finale 100 dorso ai Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi, martedì 25 luglio. L’appuntamento è fissato per la precisione alle ore 13.59 italiane di oggi pomeriggio, nel cuore naturalmente della sessione serale in Giappone. Le aspettative naturalmente sono altissime per Thomas Ceccon nella diretta della finale dei 100 dorso, perché l’anno scorso il nuotatore veneto a Budapest stupì il mondo prendendosi il titolo iridato facendo anche registrare il nuovo record del Mondo in 51”60.

L’estate da leggenda di Thomas Ceccon nei 100 dorso si completò poi un mese più tardi con la vittoria e la medaglia d’oro anche agli Europei di Roma, di conseguenza il nuotatore azzurro è il campione euro-mondiale in carica della specialità e questo elemento attira naturalmente l’attenzione, a maggior ragione considerando che ieri è arrivato anche il miglior tempo delle semifinali per Thomas Ceccon, con il tempo di 52”16. Inutile quindi girarci troppo attorno: sarà una gara imperdibile, a maggior ragione dopo il trionfo “a sorpresa” del veneto nei 50 farfalla, ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka…

DIRETTA THOMAS CECCON, FINALE 100 DORSO MONDIALI NUOTO 2023: IL CONTESTO

La diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso quindi sarà il culmine azzurro per noi oggi ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka. Ieri era scattato l’allarme dopo una batteria sofferta, ma i dubbi sono stati spazzati via da una semifinale nuotata in 52”16, miglior tempo per il campione iridato ed europeo e detentore del record del Mondo sulla distanza. Quali potrebbero essere i principali rivali di Thomas Ceccon quindi nella diretta della finale dei 100 dorso? Un nome notissimo è quello dello statunitense Ryan Murphy, che fu secondo a Budapest dietro l’azzurro e ieri ha chiuso la sua semifinale in 52”56.

Meglio di Murphy ieri ha fatto il cinese Jiayu Xu, che ha ottenuto il tempo di 52”42 per vincere l’altra semifinale, i cinesi sono in grande forma in questi Mondiali nuoto 2023 a Fukuoka e allora sarà da tenere in massima considerazione anche questo nome meno conosciuto. Gli altri finalisti potrebbero essere già un gradino sotto, pur senza sottovalutare i due francesi Mewen Tomac (52”86 in semifinale) e Yohann Ndoye Brouard (53”06), poi ci saranno l’ungherese Hubert Kos (53”17), il polacco Ksawery Masiuk (53”20) e infine occhio al possibile spauracchio, l’altro americano Hunter Armstrong (53”21). Questi i partecipanti, ma i nostri occhi saranno tutti per Thomas Ceccon nella diretta della finale dei 100 dorso.











