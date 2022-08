Thomas Ceccon/ Diretta finale 100 dorso Europei streaming video Rai, orario

Thomas Ceccon anche oggi sarà protagonista agli Europei di nuoto Roma 2022, perché alle ore 18.10 ci sarà la finale dei 100 dorso maschili, la gara in cui ai recenti Mondiali di Budapest il nuotatore veneto si è laureato campione del Mondo facendo anche registrare il nuovo record del Mondo in 51”60. Non servirebbe aggiungere altro per spiegare perché questo sarà uno degli eventi di maggiore spicco nella piscina del Foro Italico della nostra capitale, per l’ultimo giorno di gare del nuoto in corsia. Thomas Ceccon è quindi il campione del Mondo e detiene anche il record del Mondo dei 100 dorso, gara nella quale è naturalmente il principale favorito per la vittoria in questi Europei già trionfali per il nuotatore classe 2001, che ha già conquistato due ori e altrettanti argenti – e oggi mancano i 100 dorso e la staffetta 4×100 mista.

Thomas Ceccon è dunque l’uomo di riferimento del dorso, a maggior ragione a livello europeo considerando che ai Mondiali erano saliti sul podio con lui due statunitensi. Naturalmente non si deve dare nulla per scontato, come mostra il terzo tempo delle semifinali, dove però il nostro ha nuotato senza spendere nulla più di quanto strettamente necessario. Inutile quindi girarci troppo attorno: sarà una gara imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Thomas Ceccon nei 100 dorso agli Europei di nuoto 2022…

THOMAS CECCON, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 100 DORSO EUROPEI DI NUOTO 2022

La finale dei 100 dorso maschili agli Europei di nuoto Roma 2022 con Thomas Ceccon sarà visibile in diretta tv (essendo la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 DORSO DI THOMAS CECCON IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA THOMAS CECCON, FINALE 100 DORSO EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Thomas Ceccon quindi sarà il protagonista di spicco della finale dei 100 dorso agli Europei di nuoto Roma 2022, come è giusto che sia per il campione iridato e detentore del record del Mondo sulla distanza. La domanda tuttavia può sorgere spontanea: ci dobbiamo preoccupare per il terzo posto ottenuto dal veneto nelle semifinali? Doveroso non sottovalutare nessuno, ma la sensazione è che Thomas Ceccon abbia nuotato molto tranquillo ieri, soprattutto nella seconda vasca, per spendere il meno possibile pensando proprio a oggi. Basterebbe dire che ha ottenuto 53”48, mentre il suo record del Mondo è di 51”60: anche ipotizzando che non sia ai livelli di Budapest, si può sperare che il veneto abbia ancora molto nel taschino.

Naturalmente proveranno a dargli fastidio il francese Yohann Ndoye Brouard (miglior tempo in 52"97) e il greco Apostolos Christou (53"20), forti anche del fatto di avere già un oro a testa nel dorso, rispettivamente sui 200 per il transalpino e sui 50 per il greco. La pressione è naturalmente quasi tutta sul padrone di casa, che però ha pure la classe per sopperire a questo "problema" che poi in realtà tutti vorrebbero avere. Si va a caccia dell'oro dei 100 dorso agli Europei di nuoto Roma 2022 con Thomas Ceccon, per sognare ancora…











