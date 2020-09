Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 2^ tappa

Si torna in diretta con la Tirreno Adriatico 2020 anche oggi, martedì 8 settembre 2020 per la seconda tappa della classica a tappe italiana: oggi la corsa dei Due Mari ci accompagnerà da Camaiore fino a Follonica, lungo 201 km di tracciato movimentato ma non particolarmente impegnativo a livello altimetrico. Dunque una nuova tappa in linea per questa edizione 2020 della manifestazione, certo unica nel suo genere, per collocazione nel calendario Uci oltre che per composizione: e dove certamente sarà spettacolo in strada. Dopo tutto sono già occorse scintille nella frazione di ieri a Lido di Camaiore, inaugurale, e altrettante sono attese oggi: visto il percorso sarà spazio alle ruote veloci, al meno nel primo tratto, e nell’ultimo km saranno colpi di scena, con qualche finisseur in grado magari di salire sul primo gradino del podio e magari anche di modificare le classifiche della corsa, appena avviate. Solo la strada ovviamente ci darà il suo verdetto finale per questa seconda tappa della Tirreno Adriatico 2020, oggi in diretta da Camaiore a Follonica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2020

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà oggi assicurata sui canali Rai: il collegamento per la seconda tappa, Camaiore-Follonica, su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà alle ore 13.00 e seguiremo al canale 57 del telecomando del digitale terrestre tutta la frazione odierna. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

Diamo dunque a tutti gli appassionati le prime indicazioni per seguire la diretta della Tirreno Adriatico 2020 per questa seconda tappa, che come riferito partirà da Camaiore: il via verrà dato alle ore 11.15, mentre l’arrivo al traguardo di Follonica per il vincitore è previsto incontro alle ore 16.00. Esaminando il tracciato, lungo 201 km, vediamo che il primo tratto è praticamente completamente pianeggiante: passato Montemagno, non si registrano variazioni nell’altimetria per i primi 90 km circa, dove si passa per Pisa e il Livornese, è solo al 97 km che si sale con il Gpm di Castellina Marittima. Si proseguirà verso sud, per Riparbella e fino al traguardo volante di Canneto: terminato il lungo tratto in lieve discesa ecco che poi la corsa affronterà il circuito finale di 20 km per arrivare al traguardo di Follonica. Qui spicca lo strappo di Scarlino, detto dell’Impostino, che farà certamente gola al finisseur, che potrebbero dare il via a una volata bollente e incerta negli ultimi km (che saranno prevalentemente in rettilineo) di questa tappa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA