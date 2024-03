DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai 5^ tappa: in strada, si parte! (oggi 8 marzo)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta Tirreno Adriatico 2024, che oggi vivrà la sua quinta tappa Torricella Sicura Valle Castellana, abbiamo visto che si tratterà di una frazione particolarmente insidiosa, che potrebbe essere anche più di un semplice “antipasto” verso il tappone di sabato con il Monte Petrano. Proviamo adesso a fare un parallelo con la medesima frazione della scorsa edizione della Corsa dei Due Mari. Allora la quinta tappa era in programma per venerdì 10 marzo 2023 e portò i corridori da Morro d’Oro a Sarnano-Sassotetto lungo 165,6 km con l’arrivo in salita della scorsa edizione della Corsa dei Due Mari.

I big tuttavia arrivarono sostanzialmente tutti insieme e di conseguenza dopo 4h38’32” ci fu una volata in salita con vittoria per lo sloveno Primoz Roglic (seconda di ben tre vittorie consecutive), che precedette il nostro Giulio Ciccone e il britannico Tao Geoghegan Hart, con Roglic che in questo modo si prese anche la maglia azzurra, perché balzò al comando con 4” sul tedesco Lennard Kamna e 12” sul portoghese Joao Almeida. Adesso però naturalmente dobbiamo cedere il passo alla stretta attualità, perché sta per cominciare la diretta della quinta tappa della Tirreno Adriatico 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2024 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quinta tappa Torricella Sicura Valle Castellana sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.00 su Rai Due, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.05 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta Tirreno Adriatico 2024 in streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore in un pomeriggio lavorativo. La Tirreno Adriatico 2024 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2024 SU RAI PLAY

GIORNO DI MEZZA MONTAGNA

La diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, venerdì 8 marzo 2024, ci proporrà la quinta tappa Torricella Sicura Valle Castellana di 144 km, breve ma impegnativa. Entriamo nei due giorni decisivi per la Corsa dei Due Mari: la frazione regina sarà domani sul Monte Petrano, ma oggi ci sarà comunque parecchio da salire, in particolare grazie alla salita di San Giacomo, poi anche il traguardo sarà con strada a salire e quindi già potrebbero esserci indicazioni importanti pure per la classifica della Tirreno Adriatico 2024, anche se sarà domani il giorno in cui dovrebbero esserci i distacchi maggiori.

Oggi però potrebbero esserci imboscate e colpi di scena a infiammare la diretta della Tirreno Adriatico 2024, che volta pagina rispetto ai precedenti giorni riservati ai velocisti. Ieri a Giulianova abbiamo vissuto una grande gioia per il ciclismo italiano con vittoria di tappa e maglia da leader per Jonathan Milan, oggi potrebbe essere il giorno magari non per i big di primissimo piano come Jonas Vingegaard ma per corridori come Antonio Tiberi (speriamo), che cerca la consacrazione come grande talento in questa Corsa dei Due Mari. Di certo le emozioni saranno assicurate nella diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, per la quinta tappa Torricella Sicura Valle Castellana.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2024 prevederà dunque oggi la prima frazione davvero impegnativa dal punto di vista altimetrico della Corsa dei Due Mari, allora adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio il percorso della quinta tappa Torricella Sicura Valle Castellana di 144 km, che si svolgerà per intero in Abruzzo e per la precisione nella provincia di Teramo. La partenza avrà luogo evidentemente da Torricella Sicura alle ore 11.55, dal momento che il chilometraggio sarà decisamente più breve rispetto ai giorni precedenti. La pianura sarà un concetto praticamente inesistente, avremo molti saliscendi come quello verso il traguardo volante di Campli (km 88,7) già prima di arrivare ai piedi della salita di San Giacomo.

Il GPM sarà collocato al km 120,4 della tappa, al termine di una salita di ben 11,9 km con pendenza media al 6,2%, piuttosto regolare salvo un breve strappo all’11% di pendenza massima. Salita dunque non impossibile, ma attenzione anche alla successiva discesa e poi al finale quasi tutto in leggera salita verso l’arrivo di Valle Castellana, che sarà impegnativa soprattutto nell’ultimo chilometro al 7%. Insomma, non un tappone epico, ma ci sarà modo di divertirsi su un terreno perfetto per gli attacchi nella odierna diretta della Tirreno Adriatico 2024.











