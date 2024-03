DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai: le parole di Jonas Vingegaard (oggi 10 marzo)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: PARLA VINGEGAARD

Mentre aspettiamo il via alla diretta Tirreno Adriatico 2024 per la settima e ultima tappa a San Benedetto del Tronto, che dovrebbe essere un festival per velocisti, possiamo già sostanzialmente considerare come vincitore della Corsa dei Due Mari naturalmente il vincitore delle due tappe più difficili, cioè Jonas Vingegaard. Un nome nobilissimo sta per aggiungersi nell’albo d’oro della Tirreno Adriatico, dopo il secondo posto nel 2022 alle spalle di Tadej Pogacar. Dopo avere vinto arrivando da solo ieri in cima al Monte Petrano, ecco che cosa aveva dichiarato Jonas Vingegaard per il comunicato ufficiale di RCS Sport: “La squadra ha tirato per tutto il giorno, quindi sentivo di dover provare a vincere anche oggi (ieri, ndR).

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Jonas Vingegaard ha vinto la 6^ tappa, è il re della corsa! (oggi 9 marzo)

Due vittorie di tappa rendono la nostra settimana fantastica. La Bora-Hansgrohe ha preso la salita ad un ritmo molto elevato. Jai Hindley ha dato il massimo e poi ho deciso di attaccare in prima persona”. Molto significativa la dichiarazione relativa alle sue condizioni di forza rispetto alle stagioni precedenti in questo periodo: “Sono più in forma di un anno fa e del 2022, nello stesso periodo. Sono soddisfatto di come è andata”. Infine, un po’ di prudenza e un paragone illustre: “Manca ancora una tappa prima di poter festeggiare. Ho sempre ammirato Alberto Contador. Il suo modo di correre e il suo stile sono stati fonte di ispirazione per me, quindi voglio vincere la Tirreno Adriatico come ha fatto lui“. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Jonas Vingegaard ha vinto la 5^ tappa, è il nuovo leader! (oggi 8 marzo)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2024 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto sarà per le sue fasi salienti dalle ore 16.00 su Rai Due, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 14.45 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta Tirreno Adriatico 2024 in streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore in un pomeriggio festivo. La Tirreno Adriatico 2024 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2024 SU RAI PLAY

Diretta Tirreno Adriatico 2024/ Jonathan Milan ha vinto la 4^ tappa, è il nuovo leader! (oggi 7 marzo)

TIRRENO ADRIATICO 2024: SI CHIUDE A SAN BENEDETTO!

La diretta Tirreno Adriatico 2024 terminerà oggi, domenica 10 marzo 2024, con la settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto di 154 km, che dovrebbe essere occasione ideale per l’ultima sfida tra i velocisti, magari con una nuova sfida tra il belga Jasper Philipsen e il nostro Jonathan Milan, che si è imposto giovedì nella quarta tappa a Giulianova. San Benedetto del Tronto è la sede tradizionale per l’arrivo dell’ultima tappa della Corsa dei Due Mari, ma i giochi per la classifica della Tirreno Adriatico 2024 sono già fatti, salvo imprevisti dettati da qualche contrattempo, dal momento che oggi ipotizzare distacchi in condizioni normali è davvero ai limiti dell’impossibile.

Possiamo allora celebrare Jonas Vingegaard, il danese che è stato il mattatore della diretta della Tirreno Adriatico 2024 fin dalla netta vittoria di venerdì a Valle Castellana, poi il due volte vincitore del Tour de France ha sigillato il trionfo nella Corsa dei Due Mari in vetta al Monte Petrano e oggi quindi dovrebbe davvero ricevere sul podio l’iconico Tridente che spetta al vincitore. Questo è dunque ciò che potremmo attenderci dalla diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, per la settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2024 prevederà dunque oggi la frazione conclusiva della Corsa dei Due Mari, allora adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio il percorso della settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto di 154 km, che si svolgerà per intero nelle Marche e per la precisione nelle provincia di Ascoli Piceno, ovviamente con il focus a San Benedetto del Tronto e dintorni. Da qualche anno la conclusione è con una tappa in linea a dire il vero abbastanza facile, per cui ci aspettiamo una volata di gruppo e pochi colpi di scena in classifica. La partenza avrà luogo evidentemente da San Benedetto del Tronto alle ore 12.55, si pedalerà inizialmente nell’entroterra per poi affrontare il circuito finale sul mare.

La diretta della Tirreno Adriatico 2024 ci riserverà dunque un percorso sulla falsariga della tappa conclusiva già vista nelle scorse edizioni. La prima parte sarà dunque ricca di saliscendi, fra cui un GPM breve ma impegnativo a Montedinove (km 42), poi però si tornerà verso il mare e il circuito conclusivo sarà completamente pianeggiante. Si tratterà di un anello di 14,5 km da ripetere per cinque volte, con il traguardo volante che sarà collocato al termine del secondo giro (km 110,3) e poi naturalmente la volata di gruppo a ranghi compatti che francamente sembra essere l’unico esito possibile sull’arrivo di San Benedetto del Tronto, in viale Bruno Buozzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA