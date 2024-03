Diretta Tirreno Adriatico 2024/ Jonathan Milan ha vinto la 4^ tappa, è il nuovo leader! (oggi 7 marzo)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: JONATHAN MILAN HA VINTO LA 4^ TAPPA, NUOVO LEADER IN CLASSIFICA

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa Arrone Giulianova della Tirreno Adriatico 2024 e il friulano della Lidl-Trek, con la volata perfetta sul traguardo di Giulianova, si prende anche la grande soddisfazione di passare al comando della classifica generale della Tirreno Adriatico 2024 grazie ai secondi di abbuono. Milan ha battuto il belga Jasper Philipsen, che stavolta deve accontentarsi del secondo posto, mentre al terzo posto si è piazzato il neozelandese Corbin Strong. Citazione di merito per il norvegese Jonas Abrahamsen, l’ultimo dei fuggitivi, che ha fatto in tempo a chiudere settimo praticamente in volata, ma Jonathan Milan ha firmato il primo successo dell’Italia in una tappa in linea della Tirreno Adriatico dalla vittoria di Elia Viviani a Foligno nel 2019.

C’è stato un brivido causato da una foratura per Juan Ayuso, che ha avuto bisogno di qualche chilometro per rientrare in gruppo; davanti la fuga si è spezzata quando Mirco Maestri, il danese Alexander Kamp e il norvegese Jonas Abrahamsen hanno staccato gli altri attaccanti di giornata. Maestri è passato per primo al traguardo volante di Mosciano Sant’Angelo e per qualche chilometro i tre hanno sognato in grande, perché sono stati ripresi solo all’ultimo chilometro, in particolare Abrahamsen ha tentato di resistere fino all’ultimo e ha fatto venire i brividi al gruppo, perché è stato superato solo sul rettilineo d’arrivo. A fare la differenza è stata la potenza da pistard di Jonathan Milan, che ha piegato senza discussioni anche Philipsen e si prende tappa e maglia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FUGA RESISTE

Mancano ormai meno di 50 km all’arrivo e quindi entra decisamente nel vivo la diretta Tirreno Adriatico 2024 per la quarta tappa Arrone Giulianova. La testa della corsa continua ad essere composta dai sei coraggiosi attaccanti da lontano, che hanno animato finora l’intera tappa: ricordiamo allora i loro nomi, si tratta di Lorenzo Quartucci (Team Corratec-Vini Fantini), Davide Bais (Team Polti Kometa), Mirco Maestri (Team Polti Kometa), il danese Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team), il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). In effetti, abbiamo vissuto una fase nella quale il vantaggio della fuga è aumentato, poi il gruppo ha iniziato a reagire e siamo tornati attorno ai tre minuti.

Da sottolineare che è bastato un breve tratto in salita qualche chilometro fa per mandare in difficoltà il veterano Mark Cavendish, che di conseguenza sarà quasi impossibile vedere fra i protagonisti per la vittoria sul traguardo di Giulianova, a maggior ragione considerando che si tratterà di un arrivo in leggera salita. Prima ci sarà il traguardo volante a Mosciano Sant’Angelo: sarà quello l’obiettivo massimo per la fuga che continua a guidare la corsa nella diretta della quarta tappa della Tirreno Adriatico 2024? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2024 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quarta tappa Arrone Giulianova sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.00 su Rai Due, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.05 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta Tirreno Adriatico 2024 in streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore in un pomeriggio lavorativo. La Tirreno Adriatico 2024 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2024 SU RAI PLAY

SEI UOMINI IN FUGA

La diretta Tirreno Adriatico 2024 per la quarta tappa Arrone Giulianova è animata dalla fuga da lontano di sei corridori, che hanno già superato il tratto più impegnativo del percorso odierno. La testa della corsa è quindi composta da questi sei coraggiosi attaccanti da lontano: Lorenzo Quartucci (Team Corratec-Vini Fantini), Davide Bais (Team Polti Kometa), Mirco Maestri (Team Polti Kometa), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). È stato il danese Alexander Kamp a passare per primo al GPM del Valico di Castelluccio. Secondo Lorenzo Quartucci e terzo Davide Bais, che è il nuovo leader della classifica degli scalatori.

Subito dopo c’è stato ancora un po’ di salita per raggiungere la Forca di Presta, adesso invece i corridori stanno affrontando la lunga discesa che porterà la corsa ad Ascoli Piceno. Il vantaggio della testa della corsa si aggira comunque attorno ai tre minuti nei confronti del gruppo principale con la maglia azzurra Juan Ayuso, con ancora da percorrere oltre 110 km sono ben poche le speranze di successo per la fuga che finora caratterizza la diretta della quarta tappa della Tirreno Adriatico 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta Tirreno Adriatico 2024, che oggi vivrà la sua quarta tappa Arrone Giulianova, abbiamo visto che si tratterà di una frazione che potrebbe essere imprevedibile ma globalmente non dovrebbe risultare particolarmente insidiosa, prima della difficile tappa di domani con arrivo a Valle Castellana e del tappone di sabato con il Monte Petrano. Proviamo adesso a fare un parallelo con la medesima frazione della scorsa edizione della Corsa dei Due Mari. Allora la quarta tappa eran programma per giovedì 9 marzo 2023 e portò i corridori da Grecia a Tortoreto lungo 218 km con un arrivo decisamente complicato, che infatti generò uno sprint con nomi di lusso sulla linea del traguardo.

Servirono ben 5h00’04” per giungere all’epilogo nella città abruzzese, dove la vittoria andò allo sloveno Primoz Roglic (sarebbe stata la prima di addirittura tre vittorie consecutive), che precedette il francese Julian Alaphilippe e il britannico Adam Yates, a proposito di ordini d’arrivo regali, mentre la classifica generale vide Filippo Ganna costretto a cedere la maglia azzurra, perché balzò al comando il tedesco Lennard Kamna con 6” sullo stesso Roglic e 8” sul portoghese Joao Almeida. Adesso però naturalmente dobbiamo cedere il passo alla stretta attualità, perché sta per cominciare la diretta della quarta tappa della Tirreno Adriatico 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI ARRIVA SULL’ADRIATICO

La diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, giovedì 7 marzo, ci proporrà la quarta tappa Arrone Giulianova di 207 km, con la quale la Corsa dei Due Mari raggiungerà la costa dell’Adriatico, anche se in verità poi ci attenderanno domani e sabato i due giorni fondamentali per la classifica generale pedalando quindi sulle montagne del versante adriatico degli Appennini, mentre solo domenica ci si potrebbe (in un certo senso) godere il mare. La diretta della Tirreno Adriatico 2024 oggi invece ci propone un percorso (come vedremo meglio in seguito) difficile da interpretare, ma globalmente non difficilissimo.

Ci sarà infatti la prima salita vera della corsa, ma molto lontana dal traguardo, poi il finale avrà qualche pendenza, per cui difficilmente vivremo una volata di gruppo a ranghi compatti, ma per i big potrebbe essere una giornata nuovamente abbastanza tranquilla (salvo imprevisti), dopo la cronometro vinta lunedì da Juan Ayuso su Filippo Ganna e in vista dei giorni più delicati della Tirreno Adriatico 2024. In compenso la vittoria di giornata potrebbe fare gola a tanti, ci sarà quindi sicuramente grande battaglia sulle strade italiane nella diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, per la quarta tappa Arrone Giulianova.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2024 prevederà dunque oggi un’altra frazione oltre i 200 km della Corsa dei Due Mari, allora adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio il percorso della quarta tappa Arrone Giulianova di 207 km, che andrà dall’Umbria all’Abruzzo passando anche per le Marche, pedalando lungo le strade delle province di Terni, Perugia, Ascoli Piceno e Teramo. La partenza avrà luogo evidentemente da Arrone già alle ore 10.30 a causa del chilometraggio davvero notevole, la prima parte del tracciato sarà gradualmente a salire fino ad arrivare ai piedi del Valico di Castelluccio, che potrebbe essere considerato come la prima vera salita di tutta la corsa.

Il GPM sarà tuttavia collocato al km 69,3 della tappa, per cui difficilmente si tratterà di un momento decisivo per l’odierna diretta della Tirreno Adriatico 2024. Si resterà poi in quota per salire ancora un pochino verso la Forca di Presta, poi inizierà la lunga discesa che ci porterà nella seconda metà del percorso, decisamente più semplice pur con ancora qualche saliscendi, come quello al traguardo volante di Mosciano Sant’Angelo (km 193), quando saremo già nel circuito finale dopo il primo passaggio sotto lo striscione del traguardo. Da notare inoltre che gli ultimi 3 km verso l’arrivo di Giulianova saranno in leggera salita al 4,5% circa e per l’economia della corsa potrebbero incidere molto più della lunga salita ad inizio tappa.











