Diretta Torino-Bormiese/ Risultato, prima amichevole: formazioni, esperimenti

Torino-Bormiese, in diretta giovedì 11 luglio alle ore 16.00, sarà la prima sfida precampionato dei granata allenati da Walter Mazzarri. Che per il settimo anno consecutivo si trovano in ritiro proprio a Bormio, comune di 1200 anime in provincia di Sondrio. Un appuntamento classico così come quello dell’amichevole con i dilettanti locali. La sfida contro la Bormiese anche nella passata stagione ha aperto il cammino dei granata, che allora si erano imposti con un rotondo 14-0. Al di là del punteggio contro gli sparring partner lombardi, Mazzarri cercherà di vedere progressi dopo i primi giorni di ritiro, nel cammino che porterà alla disputa dei preliminari di Europa League a fine luglio. Un appuntamento che il Toro ha dovuto preparare in fretta e furia dopo l’esclusione dal Milan dalle competizioni europee, che ha portato i granata ad essere ripescati per i preliminari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Torino Bormiese non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite né sarà trasmessa la diretta streaming video via internet dell’incontro. In rete si potranno trovare aggiornamenti sul sito web ufficiale della formazione granata per conoscere l’esito di questa prima amichevole stagionale.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BORMIESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Torino-Bormiese, in diretta giovedì 11 luglio alle ore 16.00. Walter Mazzarri sta lavorando in questi primi giorni di lavoro a Bormio su un 3-4-3 con un trio difensivo composto da Bremer, Nkoulou e Izzo, senza trascurare gli esperimenti offensivi, con Iago Falque e Berenguer alle spalle di Belotti nelle prove di tridente offensivo. Nell’amichevole contro la formazione di casa il tecnico granata farà comunque girare tutti gli elementi a sua disposizione in questi primi giorni di ritiro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA