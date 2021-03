Diretta Torino Inter/ Streaming video tv: ostacolo granata per la capolista (Serie A)

DIRETTA TORINO INTER: CONTE VUOLE TENERE IL PASSO

Torino Inter, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri, si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 marzo: nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021 i nerazzurri sono allo stadio Olimpico per una partita sulla carta abbordabile, ma che sanno di non dover sottovalutare. L’importantissima vittoria contro l’Atalanta ha confermato i 6 punti di vantaggio sul Milan, adesso lo scudetto è sempre più concreto ma bisogna tirare per queste ultime giornate senza incappare in brutte sorprese, ovvero mantenere sempre alta la guardia a prescindere dall’avversario.

La trasferta è complessa perché i granata stanno ritrovando i calciatori che avevano contratto il Coronavirus e sono arrabbiati per il brutto ko di Crotone, sono tornati in zona retrocessione e aspettando i due recuperi non possono che provare sempre a vincere per uscire dai guai. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Torino Inter; aspettando che la partita prenda il via possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA TORINO INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita sarà riservato agli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre e anche in questo caso per i soli clienti, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

Ancora out Belotti per Torino Inter: come Singo e Nkoulou è ancora positivo al Coronavirus, assente anche lo squalificato Rincon ma in mezzo al campo ci sono Baselli e Lukic (favoriti su Linetty) con Mandragora, il primo potrebbe essere il regista basso dei granata che avranno poi Vojvoda e Ansaldi sulle corsie laterali, mentre in difesa comanderà Lyanco che agirà con Izzo e Ricardo Rodriguez a protezione di Sirigu. Davanti Sanabria è favorito su Zaza, lo affiancherà Verdi. Tegola Vidal per l’Inter, il cileno è finito sotto i ferri e dunque Eriksen viaggia verso una maglia da titolare con Barella e Brozovic che come sempre completeranno la mediana. Sulle fasce Hakimi e Perisic sono i due calciatori in vantaggio sulla concorrenza; nessun turnover in difesa e spazio a Skriniar e Alessandro Bastoni con De Vrij e il portiere Handanovic, in attacco piccola possibilità per Alexis Sanchez ma tutto sommato Conte dovrebbe nuovamente puntare su Lautaro Martinez come titolare al fianco di Romelu Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Torino Inter, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 7,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 4,75 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 1,40 volte la vostra giocata.



