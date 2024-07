DIRETTA TORINO LIONE: TEST PER VANOLI

Con la prestigiosa diretta Torino Lione continua il cammino del Torino di mister Vanoli che lo porterà verso gli incontri ufficiali delle prossime settimane. Si tratta del quarto test per il Torino. Lo storico in questo precampionato li vede aver collezionato 2 successi ed una sconfitta nelle sfide contro Real Vicenza, Virtus Verona e Cremonese con gare sempre crescendo di difficoltà.

La prima vittoria raffigura essere quella contro il Real Vicenza per 4-0; si continua con il successo contro i Virtus Verona con i gol di Karamoh e Njie. L’unica sconfitta risulta essere quella contro la Cremonese con il risultato di 1-2. Per i lombardi reti firmate da Vazquez e Antov, per il Torino il capitano Zapata. Adesso il Torino è chiamato a rispondere dopo aver perso quest’ultimo match.

DIRETTA TORINO LIONE: DOVE VEDERE LA SFIDA IN TV E STREAMING

Vuoi vedere la sfida Torino Lione in diretta tv? Nessun problema, la gara sarà trasmessa su Dazn a partire dalle ore 20:00. La squadra di Mister Vanoli sarà, dunque, impegnata contro i francesi in questa amichevole e tutti i tifosi granata potranno seguire la propria formazione comodamente a casa attraverso l’abbonamento DAZN, sia in tv che in streaming.

DIRETTA TORINO LIONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Siamo ormai agli sgoccioli la partita tra Torino e Lione sta per iniziare. Adesso vi mostriamo le probabili formazioni di quest’oggi. Torino di mister Vanoli che conferma il 3-5-2: tra i pali Milinkovic Savic è sicuro del posto. Linea tre difensiva formata da sinistra verso destra da Masina, Coco e Tameze. A centrocampo sull’esterno le fasce saranno presiedute da Lazaro e Bellanova; in mezzo troveranno spazio Ilic, Ricci e Linetty.

In attacco é sicuro del posto il capitano Zapata, mentre il compagno sarà uno tra Sanabria e Karamoh, con il secondo leggermente in vantaggio. Attenzione però la possibilità di vedere in campo Adams. Lione che scenderà in campo con il classico 4-3-3. In porta c’è Perri; catena difensiva a 4 composta da Mata, Adryelson, Caleta-Car e Abner. Caqueret, Matic e Tolisso formeranno la riga in mezzo mentre in attacco il trio è Baldé, Orban e Fofana.