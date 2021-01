Diretta/ Torino Milan (Primavera) streaming video e tv: granata senza vittorie

DIRETTA TORINO MILAN PRIMAVERA: TORO FAVORITO NEL RECUPERO!

Torino Milan, in diretta dallo stadio Filadelfia di Torino, in programma mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della quarta giornata d’andata nel campionato Primavera 1. Granata ancora senza vittorie in questo campionato Primavera, il cammino del Toro è ripreso sabato scorso con un buon pareggio in casa dell’Inter, secondo punto conquistato nel cammino stagionale. Il Milan non sembra essere un cliente facile, almeno sulla carta, visto che alla ripresa del campionato i giovani rossoneri hanno calato il tris in casa della Lazio, vincendo 0-3 grazie alle reti di Olzer (doppietta, primo gol su rigore) e Roback. Milan a metà classifica e alla seconda vittoria stagionale in 4 partite disputate, anche se contro i biancazzurri si è sbloccato l’attacco che aveva segnato solamente una rete nelle precedenti 3 partite. L’ultimo Torino-Milan nel campionato Primavera risale al 25 febbraio 2019, finì 1-1 coi rossoneri in vantaggio con Alessio Brambilla, ancora oggi titolare della squadra, ma poi raggiunti nella ripresa da una rete di Rauti, attaccante oggi in forza al Palermo in Serie C.

La diretta tv di Torino Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Milan allo stadio Filadelfia di Torino. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Foschi, Karamoko, Tesio, Adopo, Freddi Greco; Horvath, Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesu, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer.

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Torino Milan Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.00 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.15 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

