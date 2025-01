DIRETTA TORINO ROMA, SCONTRO AL VERTICE!

Lunedì 13 gennaio alle ore 14 si affronteranno le squadre Primavera di Torino e Roma per la diretta Torino Roma Primavera. La Roma, seconda nella classifica generale, insegue il Sassuolo capolista. I giallorossi dopo una striscia di sette vittorie consecutive hanno iniziato il 2025 con il piede sbagliato. La Roma ha infatti perso il 5 gennaio in casa contro il Verona per 2-1, fatali le reti di Monticelli e Kurti. I giallorossi hanno così ceduto la testa della classifica ai rivali, e ora nella difficile trasferta di Torino puntano a riprendersela.

Il Torino al contrario sta vivendo un periodo piuttosto opaco. Dopo un buon inizio i giovani granata sono scivolati all’ottava posizione. Il Toro nelle ultime cinque partite giocate ha conquistato appena tre punti, frutto di un’unica vittoria arrivata contro il Bologna per 1-0. L’ultima giornata li ha visti soccombere in casa del Cesena per 2-1, ora serve un’inversione di tendenza per non buttare quanto di buono fatto nel girone d’andata.

INFO TORINO ROMA, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Chi vuole potrà assistere alla diretta Torino Roma Primavera in tv su Sportitalia. Se avete a disposizione solo uno smartphone potrete comunque seguire la diretta streaming video sul sito Sportitalia.it e l’app.

TORINO ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quali potrebbero essere i probabili undici della diretta Torino Roma Primavera. Il Torino Primavera dovrebbe adottare il 3-5-2: Plaia tra i pali, difesa con Bonadiman, Mendes e Balcot. A centrocampo Zaia e Krzyzanowski sulle fasce, Vecchia, Olinga e Perciun al centro. In attacco la coppia Franzoni Raballo.

La Roma Primavera potrebbe rispondere con un 4-3-1-2: De Marzi in porta, retroguardia con Mannini, Nardin, Mirra e Reale. In mediana Coletta, Romano e Marazzotti, con Graziani trequartista alle spalle di Zefi e bomber Misitano, undici gol in questo campionato Primavera.