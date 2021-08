Diretta/ Torino Roma streaming video e tv. De Rossi anno XIX (Primavera)

Torino Roma, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 11.10 presso lo stadio Filadelfia, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Per Alberto De Rossi inizia il diciannovesimo anno sulla panchina giallorossa: un vero record, col tecnico che è passato attraverso stagioni trionfali, con la conquista dello Scudetto, ad altre più deludenti. Nella scorsa stagione la Roma ha centrato l’obiettivo dei play off, venendo però eliminata dall’Atalanta, poi finalista contro l’Empoli campione. Il settore giovanile giallorosso continua a produrre talenti, l’anno scorso hanno esordito in prima squadra giocatori come Calafiori, Milanese, Zalewski e il portiere Boer e l’obiettivo è proseguire sulla medesima strada.

I granata dopo la sofferta salvezza della passata stagione puntano invece a rilanciarsi verso il vertice. Il Torino ha confermato Federico Coppitelli in panchina e proverà a restare più lontano dalla zona retrocessione, con lo scorso campionato terminato d’un soffio sopra il Bologna poi costretto ai play out. I giovani granata rilanciano con un nuovo gruppo, dopo alcune amichevoli che hanno già dimostrato il nuovo assetto che il Toro Primavera vuole assumere in vista della nuova stagione.

DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Filadelfia. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan; Pagani, Giorcelli, Anton, Gregori; Maugeri, Savini, Lindkvist; Ciammaglichella, Dimarco; Baeten. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Evangelisti; Missori, Faticanti, Tahirović, Oliveras; Logrieco; Afena-Gyan, Satriano.

