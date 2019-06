Diretta Toronto Golden State/ Streaming video e tv: canadesi per il bis (Finali NBA)

Toronto Golden State, in diretta dalla Scotiabank Arena della capitale dell’Ontario, è gara-2 delle Finali NBA 2019: si gioca alle ore 2.00 della notte italiana fra domenica 2 e lunedì 3 giugno 2019, quando in Canada saranno le 20.00 di domenica sera, e sarà il secondo atto di una serie inedita. Avremo bisogno di almeno quattro partite per stabilire quale squadra diventerà campione della NBA grazie a questa finale Toronto Golden State: i Raptors sarebbero alla prima assoluta, visto che fanno il loro esordio alle Finals, mentre i Warriors potrebbero festeggiare il terzo titolo consecutivo che sarebbe altrettanto storico, dal momento che l’impresa non riesce dai tempi dei Los Angeles Lakers 2000-2002. La squadra californiana non avrà il fattore campo dalla sua parte e per vincere il titolo avrà necessariamente bisogno di centrare almeno un successo in Canada. Impresa non così scontata, come ci ha mostrato gara-1 che ha visto la vittoria dei Toronto Raptors per 118-109 sui Golden State Warriors, che adesso devono evitare la seconda sconfitta che renderebbe assai più complicata la rimonta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Toronto Golden State sarà trasmessa su Sky Sport 1: il canale è disponibile al numero 201 della televisione satellitare e come sempre tutti gli abbonati Sky potranno seguire la partita con la telecronaca di Flavio Tranquillo, affiancato da Davide Pessina al commento tecnico. Naturalmente per gli abbonati ci sarà anche la possibilità di seguire gara-2 in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TORONTO GOLDEN STATE: RISULTATI E PRECEDENTI

Toronto Golden State, come abbiamo accennato, è una finale inedita, d’altronde ciò è inevitabile dal momento che i Raptors hanno raggiunto le Finali per la prima volta nella loro storia e puntano a quello che sarebbe il primo titolo NBA per il Canada. Per questo sogno di Toronto è fondamentale Kawhi Leonard, che è stato straordinario finora nei playoff – per informazioni rivolgersi ai Milwaukee Bucks, battuti 4-2 nella Finale della Eastern Conference. Avendo vinto una partita in più in regular season, Toronto potrà avvalersi del fattore campo per le Finali NBA ma di fronte c’è una squadra che ha dominato le ultime stagioni, con il “suicidio” del 2016 contro i Cleveland Cavaliers ad evitare quello che sarebbe stato addirittura un poker consecutivo di titoli NBA. I problemi fisici di Kevin Durant ed Andre Igoudala sono a questo punto un serio problema per i Golden State Warriors, che hanno cominciato le Finali con il piede sbagliato e se andassero sotto 2-0 si ritroverebbero in una situazione decisamente critica: ecco perché gara-2 che ci attende stanotte potrebbe già essere il momento di svolta per la serie con in palio l’Anello più atteso.



