Video/ Toronto Golden State (105-106): highlights, i Warriors respirano (finale NBA)

I Warriors tengono viva la serie e si portano sul 2-3 nella Nba Finals 2019 grazie al pesante e risicato successo ottenuto nella notte italiana alla Scotiabank di Toronto col risultato di 106-105. Come si vede nel video di Toronto Golden State si è trattato di una gara giocata veramente nei dettagli e dove tutto di fatto si è deciso negli ultimi secondi prima della sirena finale: nel tabellino vediamo bene che i Warrios hanno fatto la voce grossa nel primo quarto e dopo due frazioni giocate in parità, i canadesi hanno fatto di tutto per recuperare lo strappo iniziale, non riuscendo comunque a ottenere la vittoria. Nei numeri quindi non è bastata per la formazione oggi padrone di casa la doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Leonard: pure Golden state però ha dato il suo meglio con Curry autore di 31 punti e 8 rimbalzi e un ottimo Thompson che ha messo a tabella 26 punti personali. Da segnalare nella gara 5 di questa notte l’ingresso di Kevin Durant dopo l’infortunio: la star di Golden State però si gode solo 12 minuti di gioco prima di udire un quanto mai sospetto alla gamba destra e venir portato di corsa in infermeria (si teme un problema al tendine d’Achille). Ora è tutto da rigiocare solo tra pochi giorni in gara 6: sarà decisiva per Toronto in queste Nba Finals 2019? (agg Michela Colombo)

CLICCA QUI PER IL VIDEO TORONTO GOLDEN STATE, HIGHLIGHTS

DECISIVA GARA 5

Toronto Golden State, gara-5 della finale NBA 2019, si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di martedì 11 giugno: è il match point per i Raptors che potrebbero vincere il primo titolo della loro storia, essendo saliti sul 3-1 grazie alle due vittorie nella Baia. Adesso si torna alla Scotiabank Arena, dove Nick Nurse e i suoi ragazzi possono chiudere i conti: con un successo in gara-5 arriverà l’anello, mentre un ko riporterebbe le due squadre alla Oracle Arena dove gli Warriors proverebbero a impattare la serie, mettendo tanta pressione ad una franchigia che potrebbe farsi venire il “braccino corto”. Un po’ la situazione, qualora andasse così, che si era verificata nel 2016: gli Warriors erano diventati la prima squadra della NBA a venire rimontata da 3-1 nelle finali e perdere il titolo, ora potrebbero rifarsi ma la sensazione è che le cose siano più complicate di così, soprattutto per quello che si è visto negli ultimi due episodi. Non resta allora che attendere la palla a due nella diretta di Toronto Golden State, e nel frattempo valutare alcuni dei temi principali di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Toronto Golden State sarà disponibile sulla televisione satellitare: gli abbonati dovranno andare sul canale Sky Sport NBA (206) dove potranno seguire la partita con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina, in tempo reale. Naturalmente ci sarà come sempre la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go, per il servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) usufruibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TORONTO GOLDEN STATE: RISULTATI E CONTESTO

In gara-5 di Toronto Golden State dovremmo rivedere Kevin Durant: la sensazione forte è che con le spalle al muro gli Warriors proveranno comunque a mettere in campo l’MVP delle ultime due finali, anche solo per valutarne la tenuta fisica dopo aver saltato tante partite. Durant è forse l’ultima speranza alla quale i campioni in carica si aggrappano per difendere il titolo: neanche 47 punti di Steph Curry sono serviti per vincere gara-3, nemmeno un ottimo avvio nella quarta partita è bastato per frenare la mareggiata dei Raptors. Anzi: nell’ultima gara si è come avuta la forte impressione che gli Warriors abbiano letteralmente perso la bussola, sfiancati e storditi dalla difesa asfissiante degli avversari e dalla loro qualità offensiva. Kawhi Leonard e non solo: per Toronto stanno funzionando alla grande Pascal Siakam, Fred Vanvleet e Danny Green, mentre in gara-5 Serge Ibaka è stato un clamoroso fattore dopo aver segnato una media di 4 punti nelle prime quattro finali. A Golden State non resta che sperare: che sia Curry che Klay Thompson giochino una partita sui loro livelli, che Draymond Green sia totalmente concentrato, che Durant ci sia e stia bene. Anche così, potrebbe non bastare contro i Raptors che sono decisamente in missione e sembrano essere la squadra del destino, come l’epilogo di gara-7 contro Philadelphia ha mostrato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA