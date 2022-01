Diretta/ Tottenham Chelsea streaming video tv: Blues favoriti (EFL Cup)

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA:

Tottenham Chelsea, in diretta martedì 12 gennaio 2022 alle ore 20.45 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole come semifinale di ritorno della EFL Cup inglese. Semifinale di Coppa di Lega con i Blues che partono favoriti alla luce del 2-0 dell’andata: a Stamford Bridge il Chelsea con un gol di Havertz e un’autorete di Ben Davies ha messo in discesa la corsa verso il raggiungimento della finalissima della competizione, anche se ora gli Spurs cercheranno la rimonta in casa.

La formazione allenata da Antonio Conte sta cercando di risalire la china anche in Premier League e nell’altra Coppa Nazionale, la classica FA Cup, ha superato il primo ostacolo battendo 3-1 il Morecambe. Impegno che anche il Chelsea ha affrontato vincendo in goleada contro un’altra squadra minore, il Chesterfield battuto 5-1. I Blues hanno vinto gli ultimi due match di Premier League disputati in casa del Tottenham ma l’ultima sconfitta è arrivata proprio in EFL Cup, ai calci di rigore il 29 settembre 2020.

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Chelsea sarà garantita su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che sarà trasmessa in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Chelsea, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Antonio Conte schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Davies, Sessegnon, Ndombele, Winks, Alli, Kane, Son. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Chalobah, Pulisic, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Hudson-Odoi, Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



