Diretta/ Tottenham Manchester United (Premier League) streaming video tv: big match

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: GRANDE SFIDA!

Tottenham Manchester United, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno della Premier League inglese. Big match tra due grandi del calcio d’Oltremanica che stanno però affrontando una situazione di classifica profondamente diversa. Col Manchester City ormai irraggiungibile in testa alla classifica, il Manchester United è chiamato soprattutto a gestire i 4 punti di vantaggio sul Leicester per blindare il secondo posto in questa Premier League.

Gli Spurs allenati da Mourinho sono invece settimi, ma nelle ultime settimane si sono riavvicinati al Chelsea e al West Ham e alla possibilità di guadagnarsi un posto nella prossima Champions League. L’ultimo pari contro il Newcastle ha però confermato come per gli Spurs la giusta continuità non sia stata ancora raggiunta e un acuto contro i Red Devils, che arrivano all’appuntamento dopo le fatiche di Europa League e la vittoria in Spagna contro il Granada, confermerebbe la voglia del Tottenham di essere l’anno prossimo nell’Europa che conta.

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Manchester United sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni di Tottenham Manchester United, sfida che andrà in scena presso il Tottenham Hotspur Stadium. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico José Mourinho con un 4-2-3-1: Lloris; Tanganga, Sanchez, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Son, Lo Celso, Lucas Moura; Kane. Gli ospiti guidati in panchina da Ole Gunnar Solskjaer schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Tottenham Manchester United, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.90 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.25 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.50 volte quanto avrete deciso di puntare.



