VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CHELSEA MANCHESTER CITY: LA SINTESI

Allo Stamford Bridge il Manchester City vince in trasferta contro il Chelsea per 2 a 0 nella prima sfida in campionato come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini del tecnico Pep Guardiola cercano subito di imporsi vedendosi deviare in corner un tiro di Bernardo Silva al 9′ ed i Blues non si lasciano impressionare rispondendo con la conclusione di Fofana finita alta sopra la traversa al 10′.

I Citizens insistono e riescono a sbloccare il risultato al 18′ per merito del gol realizzato da Haaland, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Bernardo Silva e De Bruyne manca l’opportunità per raddoppiare al 22′. I londinesi non capitalizzano con lo spunto di Doku al 37′ e si vedono pure annullare un gol di Jackson al 45′ a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Nel secondo tempo si rivede Haaland che sfiora la doppietta al 53′. Sul fronte opposto Jackson si dispera al 61′ e, dopo il gol annullato a Rico Lewis per fallo al 66′, nel finale è Kovacic a firmare la rete del raddoppio con una grande giocata all’84’. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Caicedo all’89’ da un lato ed Haaland al 66′ dall’altro.

Il successo conquistato meritatamente lontano da casa consegna tre punti al Manchester City che sale così a quota 3 nella classifica della Premier League 2024/2025 mentre il Chelsea non si muove e rimane bloccato a zero punti dopo la prima giornata.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CHELSEA MANCHESTER CITY