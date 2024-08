DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY, L’ESORDIO DEI CAMPIONI

La Premier League è alle porte. La diretta Chelsea Manchester City è sicuramente il piatto forte di questa prima giornata del campionato inglese che andrà in scena domenica 18 agosto 2024 alle ore 17:30 allo Stamford Brigde di Londra.

I londinesi, dopo una prima parte di stagione pessima, sono riusciti a rimettersi in carreggiata con il ritorno e si sono piazzati al sesto posto, un risultato che naturalmente non accontenta la società che ora punta a fare meglio con Maresca in panchina.

Calciomercato Juventus/ Occhi del Chelsea su Chiesa: Sterling in scambio ai bianconeri (17 agosto 2024)

Il Manchester City d’altro canto arriva da sei campionati in sette anni diventando la prima squadra della storia del calcio inglese a vincere quattro Premier League di fila. Guardiola ora punta ad una cinquina che sarebbe a dir poco epocale.

DOVE VEDERE CHELSEA MANCHESTER CITY, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

C’è tanta attesa per la diretta tv Chelsea Manchester City che sarà visibile su Sky. L’emittente televisiva è l’unica in Italia ad avere i diritti per trasmettere la Premier League nel Belpaese.

DIRETTA/ Inter Chelsea (risultato finale 1-1): Ugochukwu risponde a Thuram (11 agosto 2024)

Nel caso non possiate assistere all’evento tramite televisione, vi rimane l’opportunità dell’applicazione. Con Sky Go, infatti, potrete vedere la partita su smartphone, tablet e pc..

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni Chelsea Manchesterr City ci aiutano ad entrare ancora di più nel clima adatto per godersi questo big match. I Blues scenderanno in campo col 4-2-3-1 con in porta Sanchez. Malo Gusto terzino destro, Cucurella quello sinistro e coppia Fofana e Colwill al centro. In mediana Caicedo-Enzo Fernandez mentre la trequarti sarà composta da Sterling, Nkunku e Modryk. Jackson sarà la punta.

Calciomercato Napoli/ Il Chelsea molla Osimhen. Accordo per David Neres (6 agosto 2024)

Il Manchester City replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Ederson, difesa a quattro formata da Walker, Stones, Dias e Gvardiol. A centrocampo il duo Nunes e Kovacic con Bobb esterno destro, De Bruyne a sinistra e Bernardo Silva trequartista centrale. In attacco naturalmente Haaland.

QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA MANCHESTER CITY

Chiudiamo l’analisi di questo match con le quote per le scommesse Chelsea Manchester City. La squadra favorita è quella allenata da Pep Guardiola a 1.80 contro i 4.33 dei londinesi. Il pareggio, rappresentato dal segno X, è offerto a 3.60.

I tanti attaccanti portano inevitabilmente i bookmakers a quotare l’Over 2.5 a 1.50, molto più basso dell’Under a 2.63. Quote praticamente uguale anche per Gol e No Gol con l’esito “entrambe le squadre segnano” molto più probabile.