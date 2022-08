Diretta/ Tottenham Southampton streaming video tv: Conte rilancia gli Spurs

DIRETTA TOTTENHAM SOUTHAMPTON: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Tottenham Southampton, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 16.00 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. Conte rilancia gli Spurs per un nuovo campionato: nella scorsa stagione il tecnico italiano è arrivato in corsa sulla panchina del Tottenham, riuscendo comunque ad ottenere la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale anche a livello economico.

Sfida sulla carta abbordabile in questo esordio in campionato contro un Southampton che mira soprattutto a mantenere la categoria prima di puntare a obiettivi più ambiziosi. Nella scorsa stagione i Saints hanno perso le ultime quattro partite peggiorando quello che era stato un ottimo risultato. Il 9 febbraio scorso il Southampton è passato nell’ultimo precedente di campionato in casa degli Spurs con il punteggio di 2-3, ultima vittoria del Tottenham datata 21 aprile 2021 col punteggio di 2-1.

DIRETTA TOTTENHAM SOUTHAMPTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Southampton sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale numero 203 del satellite. La visione sarà garantita agli abbonati della pay tv satellitare e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM SOUTHAMPTON

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Southampton, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium a Londra. Per il Tottenham, Antonio Conte schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris, Romero, Dier, Sanchez, Sessegnon, Hojbjerg, Bentancur, Perisic, Kulusevski, Son, Kane. Risponderà il Southampton allenato da Ralph Hasenuttl con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bazunu, Salisu, Bednarek, Livramento, Walker-Peters, Aribo, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Adams, Moussa Dembélé

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tottenham Southampton, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Southampton, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











