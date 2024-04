DIRETTA/ Tottenham Arsenal video streaming tv: ecco la storia recente del derby (28 aprile 2024, Premier)

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL: I TESTA A TESTA

Ovviamente parlare della diretta di Tottenham Arsenal sarebbe esercizio complesso: sono troppi i precedenti tra queste due squadre, troppe le storie che si potrebbero raccontare nel derby di North London che reca con sé una grandissima rivalità, tra le più accese nel calcio inglese. Limitandoci agli ultimi incroci, l’Arsenal ha vinto quattro volte nelle ultime dieci partite mentre sono tre le vittorie del Tottenham, con tre pareggi; l’ultima volta in cui i Gunners si sono imposti in trasferta è avvenuto nel gennaio di un anno fa, un Arsenal che sognava la Premier League ed era ancora primo in classifica era passato grazie all’autorete di Hugo Lloris e il gol di Martin Odegaard, entrambe le marcature nel primo tempo.

Invece l’affermazione più recente del Tottenham in casa rimane quella netta del maggio 2022: era una partita valida per la 22^ giornata, dunque la quinta di ritorno, che però era stata disputata nel finale di stagione. Sulla panchina degli Spurs sedeva Antonio Conte, che aveva portato la sua squadra in Champions League: a segno quel giorno Harry Kane, autore di una doppietta con primo gol su rigore, e Son Heung-Min che al 47’ minuto aveva realizzato il ventunesimo gol nel suo straordinario campionato. L’ultimo pareggio in casa del Tottenham è del marzo 2019: reti di Aaron Ramsey e Kane, gli Spurs all’epoca erano in “esilio” a Wembley. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta di Tottenham Arsenal sarà un’esclusiva dei canali Sky che trasmetteranno la partita anche in streaming sulle piattaforme NOW TV e Sky GO. Per chi volesse seguire la partita in modo testuale potrà farlo con noi che racconteremo le azioni più importanti della partita.

TOTTENHAM ARSENAL: I GUNNERS SI GIOCANO LA PREMIER!

Seguiamo anche la Premier League con la diretta Tottenham Arsenal alle ore 15.00, valevole per la 35esima giornata del massimo campionato inglese. Gli uomini di Ange Postecoglu arrivano da una pesante sconfitta al St. James’ Park arrivata con un 4 a 0 in casa del Newcastle e con una squadre incredibilmente passiva. La classifica parla di un quinto posto per gli Spurs che però hanno due partite da recuperare rispetto all’Aston Villa quarto e con sei punti di vantaggio.

Delicata anche la situazione in casa Arsenal con i Gunners che si presentano al London derby con il primo posto in classifica ed un campionato che, dopo vent’anni, potrebbe ritornare nel quartiere di Highbury. L’eliminazione in Champions League ha scottato gli uomini di Arteta che avranno la grande occasione di riprendersi in una sfida molto sentita dai tifosi.

TOTTENHAM ARSENAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Tottenham Arsenal dove Postecoglu e Arteta opporranno le loro idea in una sfida di alta classifica. L’allenatore australiano dovrà fare a meno dell’infortunato Destiny Udogie che ha finito la sua stagione per colpa di un infortunio. I punti fermi sono il capitano Son, Maddison, Romero e Vicario che andranno a costruire l’ossatura di una squadra che potrebbe trovare soluzioni diverse rispetto a quelle della sconfitta con il Newcastle.

Pochi dubbi, invece, per Mikel Arteta che dovrà risolvere i soliti ballottaggi creati in questa stagione. Uno tra Kiwior e Zinchenko giocherà come terzino sulla sinistra mentre, a centrocampo, Jorginho ritroverà posto di fianco a Rice e Ødegaard con uno tra Havertz e Jesus al centro dell’attacco.

TOTTENHAM ARSENAL, LE QUOTE

Analizziamo insieme le quote riportate dal sito di Sisal per la diretta Tottenham Arsenal: l’1 in favore degli Spurs è quotato a 3.50 mentre il segno opposto – 2 in favore dell’Arsenal – paga 1.95 dimostrando pronostico in favore degli uomini di Arteta. Il pareggio X moltiplicherebbe l’eventuale vincita per 3,75.

