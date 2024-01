DIRETTA/ Tottenham Manchester City video streaming tv: otto precedenti in FA Cup (26 gennaio 2024)

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY, I TESTA A TESTA

Sarebbe chiaramente complesso analizzare il quadro generale dei precedenti che ci accompagnano nella diretta di Tottenham Manchester City. Visto che si parla di FA Cup, possiamo riferirci a questa competizione e dire che qui gli incroci sono stati otto, a cominciare da un quarto turno nel gennaio 1954 e arrivando al… quarto turno del gennaio 2004, ma risolto con lo spareggio (era finita 1-1 all’Etihad) e un bellissimo 4-3 in favore del Manchester City a White Hart Lane, una vittoria ancora più dolce per Kevin Keegan perché a fine primo tempo era sotto 3-0, prima di rimontare in maniera pazzesca con Sylvain Distin, Paul Bosvelt, Shaun Wright-Phillips e Jon Macken.

In FA Cup abbiamo anche una finale, e questa l’ha vinta il Tottenham nel 1981: anche in questo caso c’era stato bisogno dello spareggio perché il primo episodio (naturalmente a Wembley) era terminato 1-1 con Tommy Hutchison grande protagonista, prima il gol per il vantaggio del Manchester City e poi l’autorete. Il replay di cinque giorni dopo aveva visto prevalere il Tottenham: 3-2 firmato Ricky Villa (doppietta) e Garth Crooks. Nel conto totale di FA Cup abbiamo tre vittorie a testa e due pareggi, e sono in equilibrio (tre per parte) i passaggi del turno o le finali vinte. (agg. di Claudio Franceschini)

TOTTENHAM MANCHESTER CITY, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Tottenham Manchester City sarà visibile su DAZN. La novità per questa partita è la possibilità di vedere gratuitamente il match, senza abbonamenti e costi aggiunti ma solamente con la registrazione. Questa sarà la prima partita totalmente gratis su DAZN in Italia, un progetto che però proseguirà anche in futuro.

La diretta streaming video sarà visibile sull’applicazione DAZN, scaricabile su qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e pc. Inoltre, sarà possibile accedere a DAZN anche da tv, tramite Chromecast o Amazon Fire Stick oppure direttamente attraverso Sky Q e TIM Vision.

SUBITO BIG MATCH IN COPPA

La diretta Tottenham Manchester City, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 21:00, racconta dei sedicesimi di finale di FA Cup. Gli Spurs hanno preso parte alla competizione più importante dell’Inghilterra dopo il campionato ai trentaduesimi, in occasione della sfida contro il Burnley vinta 1-0 con gol di Pedro Porro al 78′. Lo scorso anno, il Tottenham uscì agli ottavi di finale nel match con lo Sheffiled United, rete di Ndiaye, attualmente in forza al Marsiglia, a dieci minuti dal novantesimo.

La squadra campione d’Europa ha invece avuto un sorteggio più agevole dato che ha dovuto affrontare l’Huddersfield, conquistando il passaggio del turno con un netto 5-0 firmato Foden (doppietta), Alvarez, autorete di Jackson e Doku. Nella scorsa edizione, il Manchester City ha vinto la FA Cup in finale con il Manchester United in virtù della doppietta di Gudongan, intervallata dal momentaneo 1-1 di Bruno Fernandes su calcio di rigore.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Manchester City vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Vicario, difesa a quattro con Porro, Romero, Van de Ven e Udogie. Nella zona nevralgica del rettangolo verde ci saranno Bentancur, Skipp e Kulusevski con Werner, Richarlison e Johnson in attacco.

Risposta con il medesimo modulo anche per il Manchester City che vedrà Ortega portiere titolare. I terzini saranno Walker Ake con Dias-Gvardiol coppia centrale. Mezzali Bernardo Silva e il rientrante già da qualche partita De Bruyne, immancabile Rodri in regia. Davanti il trio Foden, Alvarez e Grealish .

TOTTENHAM MANCHESTER CITY, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Tottenham Manchester City danno favorita la squadra ospite a 1.62. Secondo bet365, l’1 è dato a cinque volte la posta in pali mentre la X a 4.33.

Ci si aspetta una partita con tanti gol dato che l’Over 2.5 è offerto a 1.48 mentre l’Under a 2.60. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 1.57 e 2.25.











