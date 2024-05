DIRETTA/ Liverpool Tottenham video streaming tv: nei precedenti è dominio Reds (5 maggio 2024, Premier)

DIRETTA LIVERPOOL TOTTENHAM: I PRECEDENTI RECENTI

Analizzando il quadro dei precedenti nella diretta di Liverpool Tottenham spicca un quadro davvero interessante: il Tottenham infatti ha vinto il match di andata che si è giocato lo scorso 30 settembre a Londra, e in questo modo ha spezzato una incredibile striscia positiva che il Liverpool aveva aperto addirittura nel dicembre 2018 (con un pareggio) e che ha fatto registrare nove vittorie e tre pari, tra l’altro sette di questi successi dei Reds sono stati consecutivi e il terzo della serie ha rappresentato la finale di Champions League nel 2019, in cui Jurgen Klopp ha battuto Mauricio Pochettino riuscendo finalmente a sollevare il trofeo al suo terzo tentativo.

Diretta/ Tottenham Arsenal (risultato finale 2-3): Spurs, Son non basta! (Premier, 28 aprile 2024)

Per trovare una vittoria esterna degli Spurs bisogna tornare parecchio indietro nel tempo, prima che Klopp arrivasse ad Anfield: l’allenatore del Liverpool era Kenny Dalglish, nel maggio 2011 avevano deciso Rafael Van der Vaart e Luka Modric, un’era fa anche solo a leggere i nomi in campo quel giorno. Quello peraltro era per il Tottenham un ottimo periodo nel testa a testa: seconda di quelle che sarebbero diventate tre vittorie in fila e quattro in cinque gare (con un pareggio), ma da allora il Liverpool ha preso il comando delle operazioni con 16 vittorie e 6 pareggi a fronte di due sole sconfitte, di fatto dunque un assoluto dominio da parte dei Reds. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Atalanta Liverpool (risultato finale 0-1): Dea in semifinale! (Europa League, 18 aprile 2024)

DIRETTA LIVERPOOL TOTTENHAM STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il campionato inglese e la diretta Liverpool Tottenham sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky e in streaming su NOW TV e Sky GO. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale con noi che aggiorneremo il risultato costantemente e riassumeremo le azioni salienti della partita.

LIVERPOOL TOTTENHAM: ULTIME SPERANZE PER KLOPP!

Seguiamo anche il campionato inglese che propone la diretta Liverpool Tottenham valida per la 36esima giornata di Premier League. I Reds arrivano ad Anfield dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Everton e il pareggio in trasferta contro il West Ham che hanno allontanato drasticamente il Liverpool dalla vetta della Premier League. Adesso l’Arsenal, primo in classifica, dista cinque punti e il sogno di salutare Klopp con la vittoria del campionato sta svanendo.

Formazioni Atalanta Liverpool/ Quote: qualche diffidato a riposo? (Europa League, 18 aprile 2024)

Alle 17.30 di domenica 5 maggio 2024 il Tottenham si presenterà ad Anfield dopo due sconfitte asprissime arrivate con Newcastle e Arsenal dove sono arrivati ben sette gol subiti contro soli due fatti. La classifica riporta un Tottenham al quinto posto a sette punti dall’Aston Villa quarto ma con due partite da recuperare.

LIVERPOOL TOTTENHAM: LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Liverpool Tottenham. Klopp è quasi tornata al completo e permetterà tante scelte diverse all’allenatore tedesco. In difesa la sicurezza sono i due terzini e Van Dijk al centro con il ballottaggio che metterà in lotta Quansah e Konate entrambi alla ricerca di una maglia da titolare. Il tridente è un continuo ballottaggio con Salah che potrebbe restare escluso dagli undici titolare dopo le esternazioni fatte nel post West Ham.

Deve ritrovare la quadra Ange Postecoglu che si muove verso la conferma degli undici scesi in campo nel derby contro l’Arsenal nell’ultima giornata. Bissouma insidia per un posto da titolare a centrocampo dove uno tra Hojbjerg e Bentancur potrebbe partire dalla panchina.

LIVERPOOL TOTTENHAM, LE QUOTE

Guardiamo insieme le quote della diretta Liverpool Tottenham attraverso le proposte di Sisal: i padroni di casa partono con il favore del pronostico dato soprattutto dal fattore campo favorevole e l’1 è perciò segnato a 1,48 contro il 5,25 degli ospiti. Il pareggio X ha una quota alta che arriva a 5,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA