DIRETTA/ Trento Pordenone streaming video tv: all’andata fu una vittoria friulana

DIRETTA TRENTO PORDENONE: TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Trento Pordenone sui precedenti tra le due squadre. A dire il vero c’è pochissimo da dire, anzi questo è un vero e proprio match inedito perché la gara non si è mai disputata in casa dei gialloneri prima di oggi. Si tratta infatti della prima mitica stagione dei trentini tra i professionisti. L’andata si è giocata a campi invertiti il 20 ottobre scorso e ha visto prevalere i ramarri neroverdi col risultato finale di 2-0. La gara era stata anche piuttosto equilibrata, un pareggio senza reti fino al minuto 71.

Video/ Pordenone Mantova (2-2) highlights: pareggio d'orgoglio (Serie C)

A quel punto il match veniva sbloccato da una giocata di Deli che siglava anche la personalissima doppietta al 92esimo quando gli ospiti erano sbilanciati in avanti e pronti a giocare il tutto per tutto per cercare il pareggio. Sarà interessante vedere dunque come aggiornare il bilancio con la gara di oggi che completerà di fatto il bilancio. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi di classifica. (Matteo Fantozzi)

Video/ Trento Pro Patria (0-0) highlights: pareggio senza reti (Serie C)

TRENTO PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Pordenone sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Trento Pro Patria (risultato finale 0-0): pari a reti bianche

OSPITI FAVORITI!

Trento Pordenone, in diretta alle ore 14.30 di sabato 18 febbraio 2023 allo stadio Briamasco di Trento, è una gara valida per la 28° giornata del girone A di Serie C. Sfida importantissima in termini di classifica tra due squadre con obiettivi diversi, rispettivamente la salvezza e la promozione in Serie B.

Il Trento è quattordicesimo con 34 punti, frutto di nove vittorie, sette pareggi e undici sconfitte. I gialloblu sono reduci da un’ottima striscia positiva, nell’ultimo turno è arrivato il pari per 0-0 contro la Pro Patria. Il Pordenone, invece, è terzo a quota 46 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte. Neroverdi reduci dal pareggio interno per 2-2 contro il Mantova.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PORDENONE

Ancora qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Trento e Pordenone, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 4-3-1-2: Marchegiani, Galazzini, Barison, Garcia Tena, Fabbri, Garofalo, Suciu, Ballarini, Pasquato, Carletti, Petrovic. Passiamo adesso ai Ramarri, schierati con lo stesso modulo: Festa, Bruscagin, Negro, Ajeti, Ingrosso, Gucher, Burrai, Giorico, Deli, Candellone, Palombi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Trento Pordenone vedono favorita la formazione neroverde. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Trento è a 3,50, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Pordenone è a 2,10. L’Under 2,5 è dato a 1,55, mentre l’Over 2,5 paga 2,30 volte la posta. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,98 e 1,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA